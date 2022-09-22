規劃署不反對雅居樂鰂魚涌申寬高限建600伙

資料顯示，上述申請地盤，位於英皇道992至998號及柏架山道2至16號，以及毗連政府土地，佔地約4.8萬方呎；申請人擬以9.063倍地積比率發展，住宅部分計劃興建2幢28至35層高層住宅，建築物高度由原先的120米（主平基準以上，下同）、放寬約19%至142.5米；總共提供600伙、平均面積約714方呎的住宅單位，涉約42.82萬方呎。另設7535方呎的非住用樓面，作會所、幼兒園等設施，總樓面約43.58萬方呎。

可建樓面減少1.69萬方呎

此外，太古地產（1972）持有的南區深水灣道6號，向城規會申請放寬地積比率，以作洋房發展擬建2幢洋房，涉樓面近1.5萬方呎。規劃署亦不反對其發展方案，其申請可望獲批。

另外，本月初共收24份發展意向書的市建局觀塘市中心第4及5區重建商廈項目，該局早前向城規會申請加入「浮動規劃參數」，容許中標者可因應市場實際需求，適度調整准許的商業發展樓面，就3類非住宅即酒店、辦公室、商業的樓面作調整，不論未來發展組合如何調整，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，總樓面維持216.59萬方呎。據規劃署文件顯示該署不反對有關的調整，料明日在城規會審理時，可獲通過有關方案。