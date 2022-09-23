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Wetland 3期首輪開售80伙沽清 港銀加P後首個開售新盤

【明報專訊】本港各大銀行相隔近4年，昨日再宣布上調最優惠利率（P），加息0.125厘，意味本港正式踏入加息周期。不過，港銀加P似乎未有影響買家入市意欲，早前開放現樓示範單位的新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，昨日傍晚進行首輪開售，正是多家銀行宣布加息後，最終項目開售約5小時，首輪開售80伙已全數沽清。以價單定價計，首批80伙市值約6億元。

明報記者 容婌維、文淑儀

項目首輪開售80伙，折實均呎14,344元，以首輪截收1870票計，超額認購22倍。項目昨午4時半起開售，吸引大批準買家前往九龍站環球貿易廣場售樓處揀樓，現場一度出現人龍。是次推售涵蓋1房至3房共5款戶型，折實價介乎496.8萬至884.5萬元，折實實呎由13,008元至17,081元。值得留意，早前推出兩張價單，共涉及142伙，是次首輪開售僅推出80伙、佔已開價單位約56%。

雷霆：港銀加息輕微 銀行資金充裕

對於本港銀行上調P，新地副董事總經理雷霆表示，是次美國加息屬市場預期之內，香港主要銀行加息步伐輕微，證明本港銀行體系資金充裕。他續稱，是次加息對樓市影響不大，利率走勢有上有落，樓盤只要質素好、定價合理及擁有獨特性定，便可繼續受置業者歡迎。

計及Wetland Seasons Bay第3期昨日售出80伙後，本月迄今僅錄約290宗一手成交（見表）。即使下周恒地（0012）ONE INNOVALE-Bellevue盡推已開價的243伙作首輪銷售並售罄，整體一手成交量有機會增加至逾530宗，亦遠低於上月全月約2055宗成交，料為今年3月、第五波疫情大爆發後按月新低。新盤市場今年1月至今、9個月累錄僅約8050宗成交，不但較去年同期約1.3萬宗跌近四成，亦只佔去年全年逾1.7萬元成交不足一半。

業界：港加息比預期小 利好樓市

另外，長實（1113）與新地合作的屯門青山公路新盤飛揚，昨日於本港銀行加息後亦沽出第1座18樓H室，成交價440萬元，實面266方呎，1房間隔，實呎1.65萬元。長實高級營業經理楊桂玲表示，買家已對加息因素計算在內，購入單位作自住。

中原按揭董事總經理王美鳳稱，美國今年累計加息達3厘，港銀行昨加P僅0.125厘，遠較市場預期溫和，形成加息利淡轉為利好因素，可為樓市帶來正面信息。她稱港銀加幅輕微，預期本港按息於年底仍處約3厘低水平，在過往歷史仍屬低水平，對供樓負擔之影響屬大眾接受幅度，相信當市場消化年內加息因素後，加息因素對樓市實質影響不大。

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