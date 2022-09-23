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長實「港人首置上車盤」批建9幢洋房增逾倍

【明報專訊】龍頭發展商之一長實（1113）2020年5月以49.51億元、每方樓面地價4546元中標的「港人首置上車盤」的觀塘安達臣道項目，向屋宇署提交修訂方案，並在今年7月獲批。據屋宇署最新資料顯示，項目獲批建3幢24層高、3座32層高住宅大廈，另設9幢1層高的洋房（Single family house），較去年8月獲批的4幢洋房，增加5幢或1.25倍。項目另設2幢會所，較早前獲批方案增加1幢，而總樓面涉約108.91萬方呎，則較去年獲批方案的108.88萬方呎，樓面些微增加。

長實去年就獲批方案時曾確認，項目內獲批方案包括獨立洋房，發言人表示，此屬於首次置業抽籤計劃的一部分，相信抽中購買獨立屋的買家會非常高興。

另包括批建6幢最高32層住宅

資料顯示，發展商須提供不少於1000伙作為首置項目單位，住宅單位的實用面積須介乎250至500方呎，當中標者完工並取得佔用許可證（俗稱入伙紙）後，政府將隨機選定不少於1000個單位作首置單位，並指明發展商須以市價八折出售首置單位，買家的資格由政府規定。

另外，新地（0016）去年4月以86.14億元、每方呎樓地地價7184元投得上水古洞北新發展區第25區住宅官地項目最大，獲批建6幢25層高分層住宅大廈，涉約99.87萬方呎，另設19.94萬方呎非住宅樓面，總樓約119.81萬方呎。

新地古洞批建6幢25層高住宅

商業項目方面，同由新地發展的天水圍橋頭圍項目，獲批建一幢28層高（在3層地庫之上）的商廈，涉及85.62萬方呎。希慎（0014）或有關人士持有的銅鑼灣波斯富街85號，則獲准建1幢3層高商業項目，涉約3689方呎。此外，土木工程拓展署早前向城規會申請，提出放寬古洞北及粉嶺北兩區合共37幅公私營住宅地的地積比，申請將在今日審理，規劃署不反對上述申請，料可獲城規會批准方案。

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