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INNOVALE 2期下周二賣 降壓測後頭炮 首輪253伙包括10伙招標 暫收2600票超額9.6倍

【明報專訊】昨日政府宣布放寬入境檢疫至「0+3」，同時取消「來港易」限額，意味內地人來港將更便利，市場憧憬內地資金再流入本港樓市。同日，金管局亦向銀行發指引，將壓力測試要求由加息3厘下調至2厘，料有助準買家上車。恒地（0012）旗下樓花期約9個月、位處粉嶺北的ONE INNOVALE-Bellevue（下稱INNOVALE 2期），乘着兩大利好因素，落實下周二（27日）首輪開售253伙。

明報記者 容婌維

市場預期，INNOVALE 2期將成減壓測後首個開售新盤。根據項目銷售安排1號，是次首輪開售253伙，包括10伙特色戶招標，以及243伙以價單形式發售，涵蓋所有已開價4張價單的單位；恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目上周六至今累收逾2600票，大手買家佔約一成，以首輪採價單形式出售的243伙計，超額認購約9.6倍，將於下周一截票。

林達民：降壓測寬檢疫利樓市

林達民續稱，價單形式推售單位，戶型包括開放式至3 房，實用面積221至462方呎，折實價由306.8萬至693.2萬元，折實呎價13,282至17,996元，整批折實平均呎價14,623元。至於推出招標的10伙地下連花園特色戶，實用面積207至348方呎，開放式至2房間隔、分別連70至339方呎花園。

對於金管局放寬壓測要求，林達民認為，相關新措施對市場有正面作用，可令樓盤客源增加，預計價錢較吸引的「剛需盤」，銷情會較好。他又表示，政府昨日公布「0+3」入境檢疫措施，為本地經濟注入強心針，預計各行各業將逐步復蘇，同時吸引內地人來港置業，對後市走勢感樂觀。

Wetland 3期擬短期加推單位

另一焦點新界盤，新地（0016）旗下已獲批入伙紙的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，於過去周四各大銀行加息後，首輪銷售仍然開出紅盤，即日沽清80伙。新地代理總經理胡致遠表示，於首輪購入單位的買家中，約75%客源來自新界區，當中屯門、元朗、天水圍佔約60%（其餘15%為新界其他區域）；約15%來自九龍區；約10%來自港島區。他續稱，有見市場向隅客眾多，短期內將加推單位。

綜合市場資訊，9月迄今主要新盤累積錄約15宗取消交易或撻訂個案。長實（1113）及新地合作發展、位於屯門青山公路的飛揚新錄一宗撻訂個案，成交紀錄冊顯示，項目第1座19樓F室，實用面積281方呎，1房間隔，原於9月初以431.1萬元、實呎1.53萬元售出，最新顯示為交易未有進展，料買家撻訂離場，遭發展商沒收5%訂金，涉約21.5萬元。飛揚6月至今已經沽出213伙，套現逾11.7億元。

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