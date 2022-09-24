港鐵小蠔灣車廠完成原址換地

平整工程費用360億

港鐵表示，建造新的小蠔灣站、重置車廠、物業備置工程（包括加建車廠上蓋平台，以發展上蓋項目）及地盤平整工程的費用合共約360億元（按2020年12月的價格計算）。另港鐵目前預計將於未來15年左右產生該等費用，並將以上述重批地段的發展項目所產生的財務回報及其內部資源為該等費用提供資金。

發展局表示，批予港鐵的原有小蠔灣車廠用地地契條款只容許土地作鐵路維修車廠，加入住宅等相關用途涉及契約修訂。港鐵公司向政府申請以原址換地方式（即交回及重批土地）進行契約修訂，並須按市值向政府補地價，金額按照一般契約修訂的既定機制評估，釐訂時考慮修契前後用途及發展所需成本（就此項目而言，包括車廠改建、建造鐵路站及其他備置工程的成本）。

港鐵：簽署文件時悉付地價

地政總署與港鐵公司短期內會正式簽立原址換地的土地文書，港鐵會安排首批發展項目於本財政年度內盡早招標。港鐵稱，簽署相關批地文件時將全數繳付地價。

港鐵亦表示，將分階段遷移及重置該車廠，以發展擬議物業項目，該發展項目的總樓面面積約926.24萬方呎（包括約889.11萬方呎作私人住宅用途及37.14萬方呎作商業用途）。

港鐵將進行該用地相關部分的平整工程，並於該用地該等部分的工程竣工後向政府交回，以實行公營房屋發展項目。

重批地段的私人發展項目將分階段發展，房屋發展項目將會分4期落成，發展項目第一期於2022年展開，共約6000個公私營房屋單位，預計2030至2032年間陸續落成入伙，而新鐵路站預計於2030年建成及啓用，以配合首批居民遷入，另預計私人發展項目最後一期將於2039年起相繼落成。