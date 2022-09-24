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柏匯開放式7年實蝕34萬

【明報專訊】市區「納米樓」再錄蝕讓個案。筲箕灣柏匯有開放式戶以410萬元沽，實蝕約34萬元離場。

珀麗灣3房轉租為售賺五成

美聯分行聯席區域經理李振榮稱，屋苑低層J室，實用面積211方呎，開放式間隔，原業主因換樓，新近以410萬元易手，實呎約19,431元，低市價約5%。李續稱，新買家為上車客，原業主早於2015年9月425.9萬元一手購入，持貨7年，帳面蝕15.9萬元或約4%，若連使費計，料實蝕約34萬元或約8%。

另外，香港置業高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣第25座高層C室，實用面積759方呎，3房1套間隔；單位近月租約期滿，故轉租為售，以925萬元易手，實呎約12,187元，較市價低約4%。

麗景園3房15年半升兩倍

不過，原業主2012年9月以620萬元購入，持貨10年，帳面賺305萬元或約49%。

港島南區連錄二手豪宅成交。美聯分行高級分區營業經理楊家俊稱，舂磡角環角道8至14號高層單位，實用面積1481方呎，3房1套間隔，以3498萬元連一個車位沽出，實呎約23,619元，成交價較銀行估價低約3%。原業主2008年7月金融海嘯時期以2200萬元購入，持貨約14年，帳面獲利1298萬元或約59%。

另市場消息稱，淺水灣麗景園高層32室，實用面積2049方呎，3房間隔，以6600萬元沽出，實呎約32,210元。原業主早於2007年3月以約2080萬元購入，持貨約15年半，帳面獲利約4520萬元或約兩倍。

利嘉閣：加息下 預約睇樓減

加息陰霾下，周末預約睇樓量呈下跌趨勢。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本港銀行近4年來首度上調最優惠利率（P），市場隨即有業主主動減價放盤，惟準買家態度觀望，周末50指標屋苑預約睇樓量微跌。

根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1210組客戶於周末預約睇樓，按周減少1.6%，連跌3周，亦是6個周末新低。

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