葵涌住宅地招標 最高估值25億

【明報專訊】政府再推中小型地皮，昨日公布推出葵涌荔崗街的葵涌市地段第515號住宅地皮招標，地皮面積4.18萬方呎，將於下周五起招標，11月11日截標。據地政總署初步資料，地皮作私人住宅用途，最高可建樓面約25.06萬方呎，若作非工業（不包括私人住宅、倉庫、酒店及加油站）用途，最高樓面將按照賣地條件中的相關特別條件計算，有關樓面包括將由中標者按照賣地條件所興建的公共交通總站、展能中心和嚴重弱智人士宿舍的政府地方的樓面面積。綜合市場估計，地皮估值約15.03億至25.06億元，每方呎樓面地價約介乎6000至1萬元。
另九龍城嘉林邊道28A及28B號昨日進行拍賣，在無對手下，由手持18號的財團代表以底價4.0425億元統一業權，若以該地段最高地積比率5倍計，項目重建後可建樓面約50,350方呎計，每方呎樓面地價約8029元。
資料顯示，物業現為一幢3層高的住宅樓宇，設有兩條公用樓梯，現劃為「住宅（乙類）」用途，物業佔地約10,070方呎。
大鴻輝興業持有的深水埗福華街舊樓，最新向土地審裁處申請強拍。據土審文件顯示，申請地點位於福華街54至60號，大鴻輝興業持有54及56號持有91.67%業權，以及持有福華街58及60號則持有92.5%業權，據測量師估值報告，上述兩項目估值共逾1.9億元。