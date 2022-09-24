moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

葵涌住宅地招標 最高估值25億

【明報專訊】政府再推中小型地皮，昨日公布推出葵涌荔崗街的葵涌市地段第515號住宅地皮招標，地皮面積4.18萬方呎，將於下周五起招標，11月11日截標。據地政總署初步資料，地皮作私人住宅用途，最高可建樓面約25.06萬方呎，若作非工業（不包括私人住宅、倉庫、酒店及加油站）用途，最高樓面將按照賣地條件中的相關特別條件計算，有關樓面包括將由中標者按照賣地條件所興建的公共交通總站、展能中心和嚴重弱智人士宿舍的政府地方的樓面面積。綜合市場估計，地皮估值約15.03億至25.06億元，每方呎樓面地價約介乎6000至1萬元。

另九龍城嘉林邊道28A及28B號昨日進行拍賣，在無對手下，由手持18號的財團代表以底價4.0425億元統一業權，若以該地段最高地積比率5倍計，項目重建後可建樓面約50,350方呎計，每方呎樓面地價約8029元。

資料顯示，物業現為一幢3層高的住宅樓宇，設有兩條公用樓梯，現劃為「住宅（乙類）」用途，物業佔地約10,070方呎。

財團逾4億統一嘉林邊道舊樓

大鴻輝興業持有的深水埗福華街舊樓，最新向土地審裁處申請強拍。據土審文件顯示，申請地點位於福華街54至60號，大鴻輝興業持有54及56號持有91.67%業權，以及持有福華街58及60號則持有92.5%業權，據測量師估值報告，上述兩項目估值共逾1.9億元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款