葵涌住宅地招標 最高估值25億

另九龍城嘉林邊道28A及28B號昨日進行拍賣，在無對手下，由手持18號的財團代表以底價4.0425億元統一業權，若以該地段最高地積比率5倍計，項目重建後可建樓面約50,350方呎計，每方呎樓面地價約8029元。

資料顯示，物業現為一幢3層高的住宅樓宇，設有兩條公用樓梯，現劃為「住宅（乙類）」用途，物業佔地約10,070方呎。

財團逾4億統一嘉林邊道舊樓

大鴻輝興業持有的深水埗福華街舊樓，最新向土地審裁處申請強拍。據土審文件顯示，申請地點位於福華街54至60號，大鴻輝興業持有54及56號持有91.67%業權，以及持有福華街58及60號則持有92.5%業權，據測量師估值報告，上述兩項目估值共逾1.9億元。