moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

盛匯料「0+3」帶動中資來港擴充

【明報專訊】政府昨日宣布放寬由現有「3+4」的入境檢疫要求改為「0+3」。盛匯商舖基金創辦人李根興回應稱，新措施對商舖市道肯定是好事，預計將有更多中資品牌到港開舖，必定對舖市有刺激作用。

李根興續稱，全面通關在望，對商舖市場營商環境有利，預計今年底前，舖市整體售價相較住宅及寫字樓市場平穩，而民生商舖則持平，核心區商舖將從谷底回升2%至4%。

「扒王之王」李德麟

5800萬沽娛樂城舖

不少投資者趁工商舖市場回暖，沽貨套現。由連鎖餐廳「扒王之王」創辦人透過公司名義持有的沙田瀝源路7號沙田娛樂城地下C1舖，面積約5300方呎，去年底起低調以7000萬元放售，近日終以5800萬元易手，累積減價1200萬元或17%，折合呎價1.09萬元。

據悉，上述商舖現為李德麟自用舖，有消息指李或售出後將租回商舖，月租約18萬元，另亦有消息稱，李將以交吉形式出售，成交期為明年初。李德麟2004年9月以850萬元購入物業，持貨約18年，帳面大賺4950萬元或逾5.8倍。

資料顯示，李本月初以約1.8億元沽出葵涌葵德工業中心1座地下及1樓連5個車位，總樓面約44,249方呎，呎價約3841元，持貨約42年，帳面賺1.73億元或25倍。連同上述成交，李在不足一個月連沽兩項物業，共套現2.38億元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款