盛匯料「0+3」帶動中資來港擴充

李根興續稱，全面通關在望，對商舖市場營商環境有利，預計今年底前，舖市整體售價相較住宅及寫字樓市場平穩，而民生商舖則持平，核心區商舖將從谷底回升2%至4%。

「扒王之王」李德麟

5800萬沽娛樂城舖

不少投資者趁工商舖市場回暖，沽貨套現。由連鎖餐廳「扒王之王」創辦人透過公司名義持有的沙田瀝源路7號沙田娛樂城地下C1舖，面積約5300方呎，去年底起低調以7000萬元放售，近日終以5800萬元易手，累積減價1200萬元或17%，折合呎價1.09萬元。

據悉，上述商舖現為李德麟自用舖，有消息指李或售出後將租回商舖，月租約18萬元，另亦有消息稱，李將以交吉形式出售，成交期為明年初。李德麟2004年9月以850萬元購入物業，持貨約18年，帳面大賺4950萬元或逾5.8倍。

資料顯示，李本月初以約1.8億元沽出葵涌葵德工業中心1座地下及1樓連5個車位，總樓面約44,249方呎，呎價約3841元，持貨約42年，帳面賺1.73億元或25倍。連同上述成交，李在不足一個月連沽兩項物業，共套現2.38億元。