第一城2房失守400萬 5年來首見 減壓測後首個周末 十大屋苑交投未見反彈

明報記者 林尚民

事實上，近月多個傳統屋苑都錄得低價成交。美聯物業分行助理聯席董事‍黃錦瀚稱，沙田第一城46座一個中層B室，實用面積284方呎，2房間隔，昨以約395萬元沽出，實呎13,908元，料為屋苑2017年後成交價首次跌穿400萬元。據了解單位內櫳較殘舊，以約450萬元放售，放盤僅數日即獲承接。資料顯示單位對落一層B室，去年2月曾以480萬元售出，即今次售出單位成交價較去年初挫18%。原業主2008年以158萬元購入，持貨約14年，帳面獲利237萬元或1.5倍。是次最新成交的樓下單位，市傳曾有住戶燒炭自殺，但暫未獲證實。

傳樓下曾燒炭自殺 去年初480萬易手

另美聯聯席區域經理翁凱傑指出，同屋苑1座中層C室，實用面積327方呎，2房無窗台間隔，以485萬元售出，實呎14,832方呎。原業主2017年約484萬元購入，帳面僅獲利1萬元，連使費計料實蝕約23萬元或5%。綜合市場資料，沙田第一城本月暫錄約30宗成交，已超出上月全月28宗。

另市場消息稱藍田麗港城第4座極低層F室，實用面積517方呎，2房間隔，因屬「無契樓」，市傳以432萬元售出，實呎8356元，上手原於2014年以432萬元購入，去年底轉至執行人名下，現成交價與8年前相若。

麗港城「無契樓」傳432萬沽 回到8年前

據中原地產統計，十大屋苑上周末錄得9宗成交，與前周同期8宗相若，零成交屋苑回落至3個，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨及東涌映灣園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，金管局日前減辣，調低壓力測試百分比至2厘，對冲了加息對買家的影響，而入境檢疫安排亦放寬至「0+3」，以上兩大利好消息有望令買家置業信心增強，刺激物業市場交投，現時業主普遍擴大議價空間，二手樓價由年初至今調整後，現水平相當吸引。

美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明則認為，本港市况已改善，惟「0+0」全面通關日期未定，後市未明，部分買家及業主仍觀望措施成效，或要待《施政報告》公布新房策後，樓市才會出現明顯轉勢，料暫時二手交投平穩，樓價續有下調壓力。