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LP6一房588萬沽 屋苑二手新低

【明報專訊】雖然上周五金管局公布降低壓測要求，但在加息因素下，仍有業主減價沽貨，其中將軍澳日出康城LP6一個1房單位，最新以588萬元售出，為屋苑二手成交價新低。原業主連使費計後，持貨約4年料實際獲利不足2%。

美聯物業首席助理聯席董事許志琼表示，上連單位為LP6 5座極高層G室，實用面積306方呎，1房間隔，7月以668萬元放售，惟近月股市不穩，加上美國加息已成趨勢，近期二手蝕讓持續，業主擔心樓價每况愈下，見有上車客積極還價，即以588萬元售出，累減80萬元或12%，為屋苑二手成交價新低，並為去年10月後首度跌穿600萬元大關，實呎19,216元。原業主2018年554.5萬元一手購入，帳面獲利33.5萬元或約6%，惟連使費計料僅獲利約10萬元。

東港城3房實呎失守1.3萬 一年新低

另美聯物業區域營業董事劉卓豪表示，將軍澳東港城7座中層A室，實用面積623方呎，3房1套間隔，去年底叫價1000萬元放售，其間多次調整叫價，最新以808萬元售出，累減192萬元或19%，實呎12,970元，呎價及售價均為屋苑3房單位近一年新低。原業主2010年405萬元購入，持貨約12年，帳面獲利403萬元或近1倍。

荃中移民盤480萬沽 41年勁賺20倍

此外，市場亦有移民盤減價個案。中原地產分行經理王春江稱荃灣中心10座北京樓高層E室，實用面積515方呎，3房改兩房間隔，6月底叫價580萬元放售，業主急於移民，最新以480萬元售出，實呎9320元，撇除凶宅或同層單位，為今年2月後實呎首度跌穿1萬元成交。原業主1981年以23.1萬元一手購，持貨41年，帳面獲利456.9萬元或約20倍。

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