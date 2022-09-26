Wetland 3期加推43伙 折實均呎14745元

新地副董事總經理雷霆表示，昨加推的43伙價單屬原價加推。新地代理總經理胡致遠則指出，今張價單提供1房至3房間隔，實用面積331至651方呎，定價約585萬至1001萬元，折實約506萬至866萬元，折實實呎13,178至17,241元。胡又指，今張價單以定價計市值逾3.1億元，預料本周進行次輪推售，涉及價單第1號、第2號及第3號單位。

下月擬推YOHO Bologna及Silicon Hill 2期

雷霆續稱，近期美國聯儲局加息，但本港主要銀行按揭利率加息步伐非常輕微，可見香港銀行體系資金非常充裕，而日前金管局放寬壓測要求，對於有剛性需求的買家及租客而言，上車入市更為容易，不過金管局放寬壓測要求是基於本副董事總經理地及外圍利率的走勢，並因應本港整體經濟情况而定，故不可視為「減辣」。

他表示，隨着本港入境限制逐漸放寬，經濟復蘇在望，相信市民置業信心大大加強，集團亦部署於下月推售PARK YOHO Bologna及Silicon Hill 2期。

另有消息指出，恒地（0012）粉嶺ONE INNOVALE - Bellevue至昨日暫收逾2800票，較明日首輪以價單開售的243伙超額逾10倍，項目今午截票。綜合市場資料，過去兩日一手市場只錄單位數成交，與前周相若，惟當中不乏大額買賣，嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山名庭5號屋，實用面積2861方呎，4套房間隔，連2098方呎花園及1106方呎天台，連3個車位及全屋裝修家俬以8154萬元售出，實呎28,501元；萬科香港同區上源則以4655萬元售出5號洋房，實用面積2743方呎，連679方呎花園及500方呎天台，實呎16,970元。