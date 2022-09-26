接管人推恆大中心招標 下月底截標

資料顯示，上述物業由恒大於2015年向主席許家印的好友、「大劉」劉鑾雄旗下華置（0127）以天價125億元購入；去年10月曾傳出越秀地產（0123）擬以105億元洽購，估值已跌穿中國恒大買入價。

至今年7月份，恒大方面再次將該廈推出市場標售並獲長實（1113）入標時，估值市傳只餘90億元，較購入時低28%。物業本月初遭債權人申請委任接管人接管，文件顯示，債權人為國企中信銀行（0998）旗下中信銀行國際，事件或與恒大此前抵押恆大中心換取的一筆76億元貸款融資有關。

另外，舖市觀望氣氛濃厚，二手交投回落。美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，8月份商舖買賣登記宗數錄89宗（主要反映7月份市况），按月下約跌11%；買賣登記金額約15.94億元，按月下跌約45.1%。

「0+3」料推動氣氛 惟交投難短期反彈

該行預期，政府上周五（23日）宣布放寬一系列的入境措施可以為來港旅遊、投資和工作的人士提供更多便利。不過，由於放寬防疫措施至疫情前的狀况亦需要一定的時間，相信商舖交投未必會迅速反彈。