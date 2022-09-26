啟德THE HENLEY弧形大窗賞靚景

明報記者 文淑儀、容婌維

攝影 劉焌陶、馮凱鍵

THE HENLEY系列分為3期發展，總共提供1184伙，屬恒地在啟德首個大型住宅發展，當中第2期THE HENLEY II，設有301伙，今年5月推售至今，累沽約50伙。

今次介紹的現樓示範單位第1座37樓A室，實用面積888方呎，屬3房1套連衣帽間及工作間間隔。單位設玄關位，右方設全身鏡，方便戶主出門前整理儀容；前方設高身櫃，可放置鞋履或雜物。

3房採開放式廚房 空間寬敞

廚房採開放式設計，優點是可騰出更多起居空間。廚房設兩邊工作枱面，連一張隱藏式伸縮枱面，需要時可拉開，以增加備餐空間，備有煤氣爐、廚櫃、雪櫃及酒櫃等，配套齊全。客飯廳以長形直廳佈局，開則四正，方便擺放家俬，連接31方呎露台。

單位透過走廊，通往3個房間及浴室，睡房座向與客廳相同，享開揚景觀。可留意的是，主人套房貫徹THE HENLEY系列特色，採弧形大窗設計，可以廣角度飽覽啟德體育園、跑道區海景，惟啟德跑道區多個住宅項目已開始動工，未來全面落成後，單位現有景觀或存變數。

主人套房附護膚品雪櫃

主人套房連套廁和衣帽間，套廁備有淋浴間和浴缸，雖然不設窗戶，但附工作平台，可開門通風。衣帽間設入牆衣櫃組合，亦提供護膚品雪櫃及保險箱，另設空氣淨化系統。單位管理費為每實呎約5.39元。

THE HENLEY對外交通四通便利，位處港鐵屯馬線沿線，住戶步行約10分鐘可到達港鐵啟德站。另外，住戶亦可前往沐虹街、承啟道及宏天廣場一帶，乘搭專線小巴或巴士來往其他地區。

享港鐵屯馬線通車效益

至於日常生活配套，雖然啟德區內食肆、民生商舖的數量暫時仍然較少，惟隨着大型購物商場AIRSIDE、百貨公司SOGO及地下購物街，未來將會相繼開業，預計兩三年後，區內生活配套更完善。

■有片睇

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