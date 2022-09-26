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世宙交投靜 樓價未急挫

【明報專訊】美國聯儲局日前加息0.75厘後，本港主要銀行亦調高最優惠利率（P），料二手交投更淡靜。不過，早於是次加息前，個別屋苑的交投可說已接近冰封，如元朗世宙8月全月曾「零成交」，為兩年來首見；事實上，世宙9月首3周亦僅錄1宗成交，屋苑近月平均呎價徘徊於1.5萬至1.7萬元水平。

明報記者 容婌維

2房減價一成後705萬沽 業主料平手

加息陰霾持續下，近期多個大型屋苑的樓價均見回落，而樓齡約6年的元朗世宙，樓價卻未見明顯下跌。美聯物業助理區域經理張國成表示，世宙大部分業主不願減價沽貨，以致近月交投回軟，預計業主需減價約5%，放盤單位才可獲承接。

張續稱，世宙新錄第2座中高層C室易手，實用面積429方呎2房間隔、附裝修，原業主約於1個月前叫價780萬元，減價75萬元或近一成後，以705萬易手，實呎16434元；原業主於2019年4月樓價高位，以666萬元購入，持貨逾3年，帳面獲利約39萬元或約5.8%；若計及使費，料原業主實際平手離場。

張國成補充，世宙現時有約20個單位放盤，以2房戶為主，入場單位叫價680萬元。

匯景3房跌穿800萬 5年半來再現

樓價持續回軟，港鐵藍田站上蓋匯景花園相隔5年半，再有3房單位成交價跌穿800萬元。美聯物業分行助理聯席董事曾偉堯表示，匯景花園第14座低層B室，實用面積612方呎3房間隔、望內園景，原業主9月初叫價900萬元放盤，累減110萬元或12%後，獲同區用家以790萬元承接，實呎12909元；原業主2010年2月以405萬元購入，持貨逾12年，帳面仍獲利385萬元或約95%。

另一方面，市區半新盤亦錄二手蝕讓成交。於2018年入伙、樓齡約4年的啟德天寰，有3房戶以1310萬元沽出，料原業主實蝕約251萬元離場，見屋苑去年8月後、近一年同類成交價新低。

天寰3房1310萬沽 業主料損手17%

利嘉閣市務經理林晉豪表示，天寰第1座高層E室，實用面積661方呎、3房1套連儲物室間隔，望球場及市區景，新近以1310萬元易手，實呎19818元；原業主2017年以約1489.8萬元一手購入，持貨約5年，帳面已經要蝕179.8萬元或約12%，若連同使費計，料有機會實蝕約251萬元或約17%離場。

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