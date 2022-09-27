河畔花園撻訂貨450萬重售 較月初貴2萬

中原地產分行經理曾展鵬稱，河畔花園本月暫錄約7宗成交，新錄F座高層1室，實用面積269方呎，2房間隔，本月初曾以448萬元沽出，惟後來遭買家撻訂，連帶買賣雙方經紀佣金，損手共涉約10萬元或約2%。不過，業主重新放盤後近日再以450萬元沽出，較原先成交價略多2萬元、實呎16,729元。原業主2015年4月366.8萬元購入，持貨7年，帳面獲利83.2萬元或23%。

減壓測後屯門3日24宗急升逾倍

此外，屯門二手市場近日交投亦急升，周五至日3天內連錄24宗買賣成交，對比前周同期3日約11宗多超過1倍，不過買賣中不乏低價成交。市場消息指出，區內二線屋苑偉景花園，位於B座低層G室，實用面積408方呎，2房間隔，叫價440萬元，過去周日以400萬元易手，為同類單位2021年至今21個月新低，實呎跌穿1萬元，低見9804元，為屋苑1年半新低。不過，原業主2009年95萬元購入，帳面獲利305萬元或3.2倍。

YOHO Genova開放式戶失守400萬

另區內代理表示，元朗錦田PARK YOHO Genova第15B座中層E室，實用面積251方呎開放式戶，以395萬元沽出，為屋苑近兩年成交價新低，實呎15,737元。原業主2017年8月354.6萬元一手購入，持貨約5年，帳面仍獲利40.4萬元或約11%。市區方面，市場消息指出，土瓜灣傲雲峰7座低層C室，實用面積691方呎，3房1套間隔，原業主因移民，新近以1120萬元沽出，實呎16,208元，累減480萬元或30%，相關成交價較銀行估價1183萬元低63萬元或約5%。不過，原業主2008年以460萬元買入，持貨約14年，帳面仍獲利660萬元或1.4倍。