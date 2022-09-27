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華懋蔡宏興：新檢疫安排助港加快復蘇

【明報專訊】本港昨起實施「0+3」新入境檢疫安排，華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，新措施有助本港經濟加快復蘇，亦對樓市有正面的影響。被問及集團旗下港鐵何文田站瑜一第1A期有否推售時間表，蔡表示，項目暫未獲批預售，又強調即使獲批預售後亦毋須急於推出，或待市場進一步明朗化後推售。

何文田站瑜一 待經濟明朗後推

蔡宏興又認為，項目直達何文田港鐵站，具備市區中心優勢，且是罕有向南望海的新盤，相信可吸引買家。該盤提供447伙，單位實用面積311方呎起。此外，上周五（23日）金管局公布調低壓力測試，蔡宏興指出，美國多次加息下，本港樓市氣氛轉淡，二手出現個別減價情况；但隨着本港放寬入境檢疫安排，加上金管局公布減壓測，預計中長線本港樓市仍會平穩發展，而下月特首亦將公布新一份《施政報告》，呼籲政府可研究「減辣」，並提供更多優惠吸引人才來港。

酒店方面，蔡宏興表示，集團旗下酒店錄得更多預訂查詢，是良好兆頭，惟市民出遊意欲強，預期本地客會外遊，「staycation」入住率則會下降。他又稱，香港本身旅遊結構完善，疫情期間開發了更多郊野旅遊的可能性，以綠化環境、文化底蘊豐富為賣點，華懋荔枝窩故事館就是其中一個好去處。香港本身有多樣化的美食和購物選擇，期待政府進一步放寬入境政策，相信旅遊業很快會全面復蘇。

另華懋早前首度進軍海外物業，以1.585億英鎊購入英國倫敦Kaleidoscope辦公大樓，位處鐵路上蓋。蔡宏興稱，購入英國物業屬集團長線投資，未來仍會繼續在海外物色投資機會。

辦公室改開放式 鼓勵不同職級溝通

疫情令家居工作（WFH）更加盛行，但仍不能完全取代人與人之間面對面的交流，蔡宏興相信，寫字樓未來的設計會隨着需求有所改變，讓同事在更理想的環境下工作和交流。新一代對空間設計的要求提升，例如要增加公共空間及綠化環境，而華懋集團位於如心廣場35至38樓的辦公室，剛完成室內提升工程，例如打破傳統高層坐房的習慣，所有工作空間改為開放式設計，鼓勵不同職級之間溝通，提升決策及執行透明度。

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