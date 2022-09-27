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INNOVALE 2期收2970票 超額11倍

【明報專訊】繼新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期上周四首輪即日沽清80伙後，恒地（0012）旗下、樓花期長約9個月的粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue（下稱INNOVALE 2期），今日亦首輪開售253伙，項目昨日截票，收票共10日累收2970票，以價單開售243伙計，超額逾11倍。

項目為上周五金管局宣布減壓測後首個開售新盤。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，認購者中有不少第1期的向隅客，並於2期截票日最後一天前來登記。首輪大開紅盤的Wetland Seasons Bay第3期，昨日上載新銷售安排，落實周五次輪開售80伙，當中50伙將以價單形式推售，另推30伙招標。新地代理總經理胡致遠表示，是次50伙採價單發售單位，實用面積353至667方呎，涵蓋1房至3房間隔，折實售價506.2萬至952.17萬元、折實實呎13,178至17,241元，整批折實均呎14,603元。

Wetland 3期周五次輪銷售80伙

至於招標發售單位，包括6伙特色戶及24伙分層別墅單位，第3期獨有的獨立洋房則未推出。據銷售安排顯示，次輪銷售繼續設A組大手組別，買家須購入1伙至4伙，包括最少1伙指定單位；B組買家可最多購2伙單位，次輪將於周四中午12時截票。

新盤市場昨日錄約7宗成交，其中嘉華（0173）旗下已屆現樓的啟德嘉峯匯，昨日透過招標形式售出1A座36樓E室，成交價2350萬元，實用面積762方呎，3房間隔，實呎30,840元。另同系大埔白石角嘉熙，屋苑第3座21樓A室亦以招標形式售出，成交價2122萬元，實用面積1083方呎4房間隔連962方呎天台、實呎19,594元。

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