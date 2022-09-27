盛滙斥7000萬 連掃欽州街6舖

【明報專訊】深水埗一帶近年大變天，吸引投資者大舉入市，其中欽州街11至19號建新大樓就獲投資者以共1億元入市，包括盛滙商舖基金斥7000萬元連購6個舖位，而共享生活空間Owl Square相關人士，則以3000萬元購入同廈9個住宅單位。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，今次購入的6個舖位，總面積3914方呎，呎價約1.79萬元。現時由不同民生商舖租用，總月租逾17萬元，回報率約3厘。隨着附近多個重建項目落成，預期未來租金回報可達5厘。
共享空間Owl Square斥3000萬掃9伙
促成是次交易的仲量聯行指出，同廈9個住宅單位，由共享生活空間Owl Square創辦人潘解頤及利駿集團（8360）主席陳洪楷等相關人士購入，作價約3000萬元，實用面積5612方呎，實呎5346元。Owl Square創辦人潘解頤表示，公司將會為物業改造增值，提供高質素、價格相宜的住屋方案給年輕上班人士。仲量聯行資本市場部資深董事潘靜儀表示，物業毗鄰多個大型住宅項目，待這些項目相繼落成，投資者可重整物業租戶組合以提升回報。
另外，「0+3」昨日起實施，世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平認為，措施將重新帶動國際商務人員和業務回流，有利本港各行各業，企業業務勢有望回升，刺激本港經濟；但全球通脹及預期的進一步加息，令許多國際企業對成本開支持謹慎的態度，預計寫字樓需求只會溫和復蘇。步加息，令許多國際企業對成本開支持謹慎的態度，預計寫字樓需求只會溫和復蘇。