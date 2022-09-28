Wetland 2期 花園戶呎售1.33萬

【明報專訊】兩大龍頭發展商再次正面交鋒，除恒地（0012）樓花期長約9個月的粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue，昨日首輪銷售取得理想成績外，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，亦將於周五次輪發售80伙，而項目第2期最新以招標售出兩伙，特色戶成交實呎1.33萬元。