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Wetland 2期 花園戶呎售1.33萬

【明報專訊】兩大龍頭發展商再次正面交鋒，除恒地（0012）樓花期長約9個月的粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue，昨日首輪銷售取得理想成績外，新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，亦將於周五次輪發售80伙，而項目第2期最新以招標售出兩伙，特色戶成交實呎1.33萬元。

新地代理總經理胡致遠表示，Wetland Seasons Bay第2期新售出的兩伙，包括別墅RV5 地下B單位，實用面積1121方呎連783方呎花園，成交價1490.93萬元、實呎13,300元；別墅RV5 2樓C單位，實用面積757方呎，成交價1046萬元、實呎13,818元。

凱滙本月沽6伙 套現9241萬

另信置（0083）本月主要銷售餘貨，其中觀塘凱滙本月至今錄得6宗成交，吸金總額9241萬元，最新售出第1座40樓B室，實用面積852方呎，屬3房連儲物室間隔，成交價1706.8萬元，實呎20,032元。

柏傲莊III累積取消交易近250宗

另新世界（0017）因建築質素問題而須拆卸重建的大圍站柏傲莊III，新錄兩宗取消交易，包括以789.8萬元售出的第1A座25樓D室，以及967.5萬元售出的第8B座21樓D室，項目去年8月至今累積取消交易總數增至約246宗，佔已售單位總數約845伙的29%，相關取消交易單位涉銷售總額約40.2億元。新世界已公布，柏傲莊III預計關鍵日期由明年6月推遲21個月，至2025年3月。

[香港地產]

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