moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

MALIBU特色戶4年實蝕逾百萬

【明報專訊】整體二手交况仍然淡靜，而且不乏低價蝕讓成交，其中將軍澳日出康城半新盤MALIBU一個2房天台特色戶，原業主以855萬元售出，估計要實蝕逾百萬元離場。

美聯物業首席助理聯席董事許志琼表示，上述MALIBU第1A座頂層特色戶，實用面積453方呎，屬2房連開放式廚房間隔，另連197方呎天台，原業主去年叫價1200萬元放售，業主見經濟欠佳，減價至855萬元售出，即累減345萬元或29%，實呎18,874元；原業主2018年6月以925.7萬元一手購入，持貨4年多，帳面已蝕70.7萬元或7.6%；若連使費，估計實蝕約114萬元或12%。

荔欣苑未補價移民盤蝕兩成

居屋市場亦錄移民盤實蝕個案。美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角居屋荔欣苑C座中層9室，實用面積429方呎2房間隔，原業主因要移民，今年7月於居二市場叫價495萬元，減價40萬元或約8%後，以455萬元易手、實呎10,606元；原業主2019年6月以522萬元未補價購入，持貨逾3年，於額印稅SSD鬆綁後放售，帳面蝕67萬元或約13%，若連使費計，料實蝕約94萬元或約18%。

代理消息透露，將軍澳君傲灣第3座中層A室，實用面積651方呎3房間隔，原業主叫價1380萬元，因需套現，減價450萬元或33%後，以930萬元成交、實呎約14,286元；原業主2009年10月以約418萬元購入，帳面獲利512萬元或約1.2倍。

君傲灣3房呎價見3年低

黃續稱，上一個同類單位的呎價低位約為1.5萬元，約於3年前錄得，是次成交呎價較對上同類新低再跌714元或約5%。

不過二手市場亦有減價沽貨後賺錢個案。中原地產資深分區營業經理蔡偉明稱，青衣盈翠半島第3A座高層C室，實用面積772方呎3房1套間隔，原業主7月叫價1650萬元，減價212萬元或13%後，以1438萬元沽出，實呎18,627元；原業主2007年11月以485萬元購入，持貨近15年，帳面獲利953萬元，單位期內升值約兩倍。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款