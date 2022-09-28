moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

市建局西營盤賢居里項目收33份意向

【明報專訊】雖然本港銀行已經調高息率，樓市亦持續調整，但港島地皮新供應罕有，發展商仍積極投地。市建局旗下西營盤皇后大道西/賢居里發展項目，昨日截收意向書，共收33份意向書，與5月份截收意向書的同區崇慶里/桂香街發展項目相若，「蘭桂坊之父」盛智文旗下的蘭桂坊地產集團，更是首度參與。

盛智文旗下蘭桂坊地產首參與

今次有就上述皇后大道西/賢居里項目遞交意向書的財團，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、中海外（0688）、資策（0497）、英皇國際（0163）、遠展（0035）、富豪酒店（0078）、華懋、其士國際（0025）、招商局置地（0978）、鷹君（0041）、建灝、永泰地產（0369）及蘭桂坊地產集團。

蘭桂坊地產集團物業發展總監王國基表示，是次屬集團首次參與競投市建局項目；他指出，地皮位置優越，配套不俗，而港島區住宅需求相對大。

王續稱，無論市建局或政府官地，集團日後均會考慮競投，但會視乎地區及項目能否配合集團發展策略。而集團旗下西貢蠔涌項目正在發展，佔地7萬多方呎，將發展洋房項目。

另英皇集團（國際）物業經理蔡宏基稱，港島地皮供應罕有，集團在區內擁有數個項目，所以先就地皮遞交意向書拿「入場券」，相信日後出價會反映加息等因素。

樓面逾12萬呎 每呎估值最高1.4萬

上述項目地盤面積16,864方呎，最高可建樓面約12.15萬方呎，預計提供約189個住宅單位。市建局表示，現時賢居里垃圾收集站、公廁及公眾休憩用地，將作原地重置及融入未來發展項目內。市場預期項目估值約14.6億至17億元，每方呎樓面地價約1.2萬至1.4萬元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款