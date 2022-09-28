市建局西營盤賢居里項目收33份意向

盛智文旗下蘭桂坊地產首參與

今次有就上述皇后大道西/賢居里項目遞交意向書的財團，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、中海外（0688）、資策（0497）、英皇國際（0163）、遠展（0035）、富豪酒店（0078）、華懋、其士國際（0025）、招商局置地（0978）、鷹君（0041）、建灝、永泰地產（0369）及蘭桂坊地產集團。

蘭桂坊地產集團物業發展總監王國基表示，是次屬集團首次參與競投市建局項目；他指出，地皮位置優越，配套不俗，而港島區住宅需求相對大。

王續稱，無論市建局或政府官地，集團日後均會考慮競投，但會視乎地區及項目能否配合集團發展策略。而集團旗下西貢蠔涌項目正在發展，佔地7萬多方呎，將發展洋房項目。

另英皇集團（國際）物業經理蔡宏基稱，港島地皮供應罕有，集團在區內擁有數個項目，所以先就地皮遞交意向書拿「入場券」，相信日後出價會反映加息等因素。

樓面逾12萬呎 每呎估值最高1.4萬

上述項目地盤面積16,864方呎，最高可建樓面約12.15萬方呎，預計提供約189個住宅單位。市建局表示，現時賢居里垃圾收集站、公廁及公眾休憩用地，將作原地重置及融入未來發展項目內。市場預期項目估值約14.6億至17億元，每方呎樓面地價約1.2萬至1.4萬元。

[香港地產]