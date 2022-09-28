油麻地花園酒家 86萬續租跌近四成

首年月租低過9年前

翻查資料，該舖2015年簽訂的租約（2016年生效），首3年月租108萬元，在2019至2022年期間，月租一度加至138萬元；換言之，若以最新月租86萬元，對比續租前月租138萬元，上述舖位獲減租52萬元或38%，甚至比2013至2016年期間的88萬元還要低2萬元或2%。

事實上，雖然入境檢疫「0+3」已正式實施，但此前政府嚴守隔離及檢疫政策，令第三季工商舖買賣表現遜預期。中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，今年第三季暫錄約874宗工商舖買賣成交，涉總金額約215.73億元，宗數為2020年第二季後最低，按季減少約29%，按年跌約50%；金額對比上一個季度跌約24%，按年則跌約41%。

潘志明續稱，隨着疫情減退，港府近日落實放寬入境檢疫措施至「0+3」，相信可加快經濟復蘇，配合10月特首李家超發表《施政報告》，以及中共舉行二十大，工商舖市場有望迎來更多好消息。另本港踏入加息周期，多家銀行上調港元最優惠利率，料不少投資者將重整投資組合，將資金轉投非住宅物業，若上述利好政策可於第四季落實，料帶動第四季整體工商舖投資氣氛回暖。

[香港地產]