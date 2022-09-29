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INNOVALE 2期國慶日翌日次輪賣155伙

【明報專訊】金管局放寬壓測後，新界上車新盤繼續加快推售步伐。恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue（下稱INNOVALE 2期）繼過去周二首輪開售，當晚以折實均呎14,880元加推83伙後，昨日傍晚再加推6號價單共60伙，連續兩日加推143伙，新價單折實均呎15,098元，較5號價單高近1.5%。發展商同日上載次輪銷售安排，落實於周日、即國慶日翌日（10月2日）發售155伙，周六國慶日晚上8時截票。

昨加推60伙 折實均呎破1.5萬元

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，最新加推60伙，實用由228至501方呎，戶型涵蓋開放式至3房戶，折實價由346.33萬至701.31萬元，折實實呎13,681元至17,137元。據新一份銷售安排顯示，項目次輪共推售155伙，當中涵蓋價單5號及6號所有單位、共143伙，另設12伙特色戶招標。上述143伙折實均呎14,972元，較首輪推售的243伙折實均呎14,623元高2%。

項目於過去周二首輪銷售中，售出235伙套現逾11.7億元，以價單形式售出的單位佔231伙。成交紀錄冊顯示，當中186伙或逾八成買家採建築期付款；45伙或近兩成買家採60天即供付款辦法入市；項目樓花期距今約9個月。市場消息稱，項目昨日再沽出2伙單位，意味首輪以價單推售的餘貨僅餘10伙。但需留意，發展商昨日傍晚公布暫停銷售上述10伙單位，相關單位亦未涵蓋於周日的次輪銷售中。市場預計，發展商有機會調整價格後重推。

Wetland 3期次輪今截票 暫收800票

另新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 第3期，明日將次輪推售80伙（包括30伙招標），今日將截止第二輪收票。新地代理總經理胡致遠稱，次輪至昨日累收約800票（包括「復活票」，即首輪向隅客重新入票），以價單推售50伙計，超額約15倍。

[香港地產]

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