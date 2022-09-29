中金：內房供求融資全面改善

中金黃文靜、段玉柱及周彭指出，從需求方面，內房上周銷售量價均提速（剔除中秋假期擾動影響），二線城市改善明顯。他們解釋，從銷量看，上周30城房地產銷售面積按年由負轉正（上周升19.8%對比前周跌48%），但主要受中秋假期擾動影響（中秋假期公布在2021年9月19日至21日和2022年9月10至12日，假期期間銷售低迷，錯位導致今年按年增速上周高、前周低），剔除中秋假期擾動因素，上周30城房地產銷售面積按年下跌12.3%，仍較前周下跌23%有所改善，其中二線城市改善最多（上周下跌17.9%對比前周下跌35.6%），三線城市略有改善（上周下跌13.0%對比前周下跌16.9%），一線城市則持平（上周上升0.1%對比前周上升0.2%）（見圖3）。而從均價看，9月12日至9月18日，43城銷售均價按年上升11.4%， 與前周上升8.6%比較，屬升勢加快（見圖4）。

內房供給方面，在9月12至18日的一周，300城宅地規劃建築面積按年跌幅略為收窄（該周下跌58.7%對比此前一周下跌79%），但仍較低迷，成交溢價率小幅回升（該周上升3.4%對比此前一周上升0.5%），土地流拍率下降（該周6%對比此前一周22%），但新開盤房源數按年進一步回落（該周下跌85%對比此前一周下跌55%），顯示新房供給仍然偏緊。

政府擔保5家示範房企發債 息率僅3厘多

另外，中金黃文靜、段玉柱及周彭指出，上周（9月19至24日）內房融資條件明顯改善，當中，房企境內信用債淨融資轉正（上周淨融資46.81億元人民幣對比前周淨流出23.76億元人民幣）。截至9月20日，首批5家示範房企，包括碧桂園（2007）、龍湖（0960）、美的置業（3990）、新城控股（滬：601155）、旭輝（0884）獲政府擔保發債全部落地，票面利率在3.2厘至3.3厘，發行規模10億至15億元人民幣，較5至6月通過信用保護工具發行的債券或中票利率（4厘至6.5厘）更低，該行預計未來以此模式發債的房企有望擴大範圍。

中金黃文靜、段玉柱及周彭引述內地住建部司長王勝軍於9月14日表示：「房地產一邊連着民生，一邊連着發展，將繼續紮實促進房地產市場平穩健康發展，一是堅持房住不炒，這是根本遵循；二是健全住房市場體系和住房保障體系，兩個體系缺一不可；三是努力實現穩地價、穩房價、穩預期的目標；四是完善人、房、地、錢等4個要素聯動機制，以人定房、以房定地、以房定錢。」

銀保監會指房地產泡沫化勢頭已扭轉

另外，內地銀保監會於上周五（23日）表示，房地產金融化、泡沫化勢頭得到「實質性扭轉」，中金黃文靜、段玉柱及周彭分析，上述言論與該會主席郭樹清於3月指「房地產泡沫化、金融化勢頭得到根本扭轉」表述一致，料該會將促進內銀合理滿足房地產市場融資需求，穩妥處置部分頭部房企風險。

在內地地方政府層面，多個二線城市正繼續放鬆限購、限貸、限售及限價等多項限制。當中，9月16日，天津市住建委等發布通知，支持新市民合理購房需求，非該市戶籍且在該市就業的新市民、大學畢業生，持連續6個月社保或個人所得稅證明可在該市購買一套住房，而且對有60歲及以上成員和生育二孩及以上多子女的該市戶籍家庭，可在原限購政策基礎上再購買一套住房。濟南市限購亦做調整，除了繼續對二環以內兩區外，在其他區域不再限購。南寧市提出落實好降低首付比例、契稅補貼、提高公積金貸款額度、降低企業拿地成本、向家庭發放總規模2000萬元人民幣的家裝消費券。但蘇州、青島等實力較強的二線城市取消限購仍謹慎，顯示房住不炒仍是穩需求前提。

合肥天津出招鼓勵房企買地

同時，合肥市及天津市已出招，減輕房企拿地壓力以促進成交。當中，在9月14日，合肥市出台政策，在原有以土地競買保證金繳納作為參加土地競買履約保證的基礎上，增加銀行保函作為參加土地競買的履約保證方式；而在9月16日，天津市印發《關於進一步完善房地產調控政策促進房地產業健康發展的通知》，將實施階段性土地出讓支持政策，新出讓地塊的土地價款可延期繳納。

明報記者 葉創成

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