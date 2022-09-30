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小蠔灣車廠地來季推 1期涉1400伙 啟德商業轉住宅官地佔1750伙 勢成百億地王

【明報專訊】疫情漸受控，惟環球經濟前景欠明朗，令樓市氣氛轉弱，港府未因樓市下行壓力而減少推地，發展局長甯漢豪昨日公布，來季（今年10至12月）將推出多幅「百億地王」（見表），以及港鐵（0066）首推小蠔灣車廠第一期項目、赤柱環角道豪宅地等，住宅供應達5900伙，屬本年度單季新高；連同首兩個財政季度約6000伙，合共涉及約1.19萬個單位，佔全年供應目標1.29萬伙的92%。她強調，土地是社會未來發展的重要資本，不因目前的經濟環境而放慢造地及推地步伐。

明報記者 甘潔瑩

來季將推出3幅住宅官地，分別為原屬商業地、現改作住宅用地的啟德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號（1750伙），具豪宅發展潛力的赤柱環角道地皮（650伙），以及堅尼地城西寧街及域多利道（100伙）地皮，共約2500伙，與上季約2600伙相若。另住宅項目中，最矚目為港鐵小蠔灣第1期項目，涉約1400伙；而日前截收意向的市建局西營盤皇后大道西/賢居里項目亦會於來季招標，料提供約200伙。另有兩個私人換地項目料可於季內完成補地價，預計提供約1800伙。

赤柱環角道豪宅地涉650伙

值得留意，下季最大規模的項目為啟德住宅地皮，預計可興建1750伙。上述地皮原為商業地，2020年4月推出招標，同年5月截標，當時收到4份標書，惜入標價未達到政府就該用地所定的底價，政府不接納截標時所接獲的標書，最終流標收場。甯漢豪指出，政府將啟德區規劃成公私營房屋的社區，完成審理土地程序後會定時推出。對於正在興建的區內樓盤樓價會否有壓力，她不認為政府需要考慮「托價」問題，反而是考慮社會需要。

首3季度1.19萬伙 達全年目標九成

甯漢豪亦表示，環球經濟前景充滿挑戰，香港也不例外，樓市氣氛相對以往疲弱，社會上可能有人會擔心政府會否因此放慢造地建屋的步伐，但政府知道市民對土地房屋供應有殷切期望，因此，繼續貫徹多管齊下的造地策略，並以持之以恆的態度提供土地作發展之用。

甯漢豪：不因樓市回落放慢造地

中原測量師行張競達表示，政府表明推地決心不減，料今年度供應可望達標，而香港銀行跟隨美國加息，但幅度較小，影響不大，加上金管局放寬壓測，料可抵消加息壓力。他又稱，近月樓價雖然明顯回落，建築成本亦持續上漲，相信發展商投地意欲未有減退，但出價策略則傾向審慎保守。

被問及財政司長陳茂波今年2月公布，根據今年度賣地計劃和土地供應目標，地價收入預算為1200億元，惟今年度至今售出官地不多，距離地價收入預算仍有一定差距。甯漢豪回應，每幅出售的地皮也有合理估值，即使賣出地價的收益與今年初公布的估計或有不同，若達不到1200億元地價收入，相信會在財政預算案內安排及交代，但不會為了達至某一個價格才出售，政府亦將緊貼市價批地。

[香港地產]

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