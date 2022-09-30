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市建局觀塘商業地王來季招標 最高估值259億

【明報專訊】發展局來季多幅住宅地外，亦推出兩幅商業用地，包括安達臣道石礦場公營房屋群中間一幅商業官地，估計市值約6億元，而期內矚目商業項目，將為市建局觀塘市中心第4及5區地盤，項目市場估值151.6億至259億元，預計每方呎樓面地價7000至1.2萬元。

發展局長甯漢豪表示，繼上月售出觀塘安達臣道一幅商業官地後，來季將推出毗鄰的商業地，有關用地同位於安達臣道石礦場公營房屋群中間，預計可作零售及餐飲等商業用途，照顧區內居民的需要，預計總樓面約11.03萬方呎。

再推安達臣道商業地

事實上，上月政府售出的安達臣道首幅商業官地，由主要經營民生商場的領展（0823）以7.66億元投得，以可建樓面約13.92萬方呎計，每方呎樓面地價5501元，若以此樓面地價作參考，新一幅地皮市值約6億元。

另外，市建局觀塘市中心第4及5區商業項目，早前已截收意向，當時共收24份意向書，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）等，項目佔地約27.6萬方呎，可建樓面為216.6萬方呎，因應市場需求，適度調整准許的商業發展樓面，就3類非住宅即酒店、辦公室、商業的樓面作調整，不論未來發展組合如何調整，項目下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面，擬建兩幢13至64層高物業，總樓面維持216.59萬方呎。

[香港地產]

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