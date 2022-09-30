市建局觀塘商業地王來季招標 最高估值259億

【明報專訊】發展局來季多幅住宅地外，亦推出兩幅商業用地，包括安達臣道石礦場公營房屋群中間一幅商業官地，估計市值約6億元，而期內矚目商業項目，將為市建局觀塘市中心第4及5區地盤，項目市場估值151.6億至259億元，預計每方呎樓面地價7000至1.2萬元。