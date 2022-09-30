INNOVALE 3期批預售 最快下月推

第3期涉及單位600伙

項目第2期日前加推的價單5號及價單6號已提價約1.5%，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，首輪銷售中未獲揀選的約10伙單位將加價。

2期首輪10伙餘貨擬加價

此外，新地（0016）旗下已獲批入伙紙的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今日展開次輪銷售涉80伙，昨日截票經核數、一周以來共接獲1033票（其中9票為代理入票），以價單發售50伙計（另設30伙招標），超額認購約20倍。

另外，恒地旗下大角嘴利奧坊．曦岸最新售出一伙1房特色戶，位於2座5樓E室、實用面積235方呎連76平方呎平台，成交價645萬元、實呎27,447元。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊系列今周累售5伙，吸金逾3700萬元。

富豪．山峯特色戶逾億沽 創同類新高

另利奧坊‧壹隅推出6伙平台特色戶招標，實用面積233至248方呎、平台面積96至134方呎，均屬1房間隔，招標日期為10月6日至明年1月13日。

新盤市場不乏特色戶成交個案。百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作、已屆現樓的沙田九肚麗坪路富豪．山峯，最新透過招標售出一個特色單位，為第2座地下及1樓連花園複式單位，屬5房5套間隔，實用面積3360方呎連911方呎花園，以1.058億元連2個車位成交，折合實呎31,488元，買家成交期720日，屬項目地下特色戶新高成交價。

[香港地產]