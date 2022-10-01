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CCL連跌11周共6.46% 4年來最長跌浪

【明報專訊】加息陰霾下，二手屢錄低價或蝕讓成交，具體反映9月5日至9月11日市况的中原城市領先指數CCL最新報169.35點，見241周新低，重返2018年2月水平，按周跌0.34%。CCL連跌11周共6.46%，為2018年12月後最長連跌。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，樓價跌勢未止，相信今年底前CCL下試160點，即重返2017年秋樓價起飛前的水平，現時相差9.35點或5.85%。

周末二手睇樓量按周升2.1%

另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報169.82點，按周跌0.44%，連跌7周共4.70%。CCL（中小型單位）報168.14點，按周跌0.41%，連跌11周共6.78%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊屬242周新低，同樣重返2018年2月水平。CCL（大型單位）報175.36點，見82周新低，即重返2021年2月水平，按周跌0.01%，連跌4周共0.84%，距離2019年低位相差4點或2.33%。

不過，本港上周五公布放寬壓測要求成為樓市利好消息，令二手睇樓量上升。據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1235組客戶於本周末預約睇樓，按周增加2.1%。對於周末預約睇樓量上升，利嘉閣地產研究部主管陳海潮稱，政府公布放寬社交距離措施，食肆每枱增至12人，市場憧憬本月中公布的施政報告，進一步實施「0+0」抵港檢疫，有望振興經濟下，帶動國慶周末的50指標屋苑預約睇樓量平穩微升；若本月有利好消息出台，本港往來可望復常，惟業主有機會收窄議價空間，料二手睇樓量及交投量的增幅有限。

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