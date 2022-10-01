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屯門大欖段流標地收5標書 業界料流標風險高

【明報專訊】今年4月曾流標的屯門青山公路大欖段近青發街住宅官地，政府再推出招標，共接獲5份標書，與今年4月截標時收到的標書數目相同，而入標發展商大部分與今年4月截標時相同，僅得嘉華（0173）未有再投標，而中小型發展商佳明（1271）則參與競投。有測量師估計，加息前後地價已經有別，除非政府願意面對現實，否則地皮存在流標風險。

最新估值較4月時跌最多三成

上述青山公路大欖段地皮，鄰近永泰（0369）旗下OMA by the Sea、The Carmel等，最高可建樓面逾130萬方呎。昨日有份參與投地的發展商，全以獨資入標，包括本地大孖沙長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、佳明集團。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，本港銀行加息，發展商因應樓市回調出價審慎，與政府估值或有較大差異，地皮流標風險一直存在，與入標數目或限呎條款無關。綜合市場估計，目前地皮估值約48億至65億元，預計每方呎3700元至5000元，較今年4月流標時地皮估值約73.35億至85億元、每方呎樓面地價約5600至6500元跌約兩成至三成。

堅尼地城地招標 最高估值逾7億

此外，地政總署昨公布，推出堅尼地城西寧街及域多利道地皮招標，地皮面積5780方呎，地皮將於10月7日招標，11月4日截標。資料顯示，地皮指定作非工業用途，若作私人住宅用途，最高樓面約4.6萬方呎。若作非工業用途，最高樓面則按照賣地條件中的相關特別條件計算。

綜合市場人士估計，若堅尼地城西寧街及域多利道地皮作純住宅發展，估值5.87億至7.4億元，預計每方呎樓面地價約1.27萬至1.6萬元。

另領展（0823）上月底以7.66億元投得觀塘安達臣道對出商業地，餘下4份標書介乎7000萬至4.4488億元，每呎樓面地價介乎503至3195元不等，即領展中標價較次高標價約4.45億元高出72%，反映領展志在必得。

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