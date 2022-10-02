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沙田第一城3房617萬沽 料實蝕13%

【明報專訊】美國聯儲局接連加息，影響本港樓市，買家入市態度轉趨審慎，二手市場持續錄蝕讓個案。

中原地產資深分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城新近錄得3房戶成交，單位為1座中層F室，實用面積451方呎，附裝修，原業主早前以650萬放售，惟未能售出，故減價35萬元或5.4%，615萬元放售，即隨獲兩組買家出價，終反價2萬元至617萬元成交，仍較最初叫價低33萬元或5%，實呎13,681元。

陳廸豪續稱，原業主於2019年1月以672萬元購入上述單位，持貨逾3年，帳面蝕55萬元或8%，計算釐印費約25萬元和其他交易雜費，估計需要蝕讓約90萬元或13%離場。

薈朗開放式戶363萬易手

另有半新盤業主減價賣樓，僅獲微利。世紀21奇豐分行經理胡國強表示，馬鞍山薈朗新近錄開放式戶成交，單位為1座高層B03室，實用面積266方呎，向西望開揚景。原業主去年底起已放售，當時開價400萬元，惟一直乏人問津。

胡國強續稱，原業主有感本港銀行跟隨美國加息，因應市况接受較大幅度議價，終在近日以363萬元售出物業，累積減價37萬元或9.3%，實呎13,647元。原業主2016年9月以344.79萬元購入物業，現時貨6年，帳面獲利19萬元或6%，計算釐印費和其他交易雜費，估計獲利數萬元。

INNOVALE 2期次輪銷售 超購逾20倍

新盤市場焦點仍落在兩大新界盤，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue（下稱INNOVALE 2期）繼上周展開銷售後，今日進行次輪銷售，共涉155伙，當中143伙以價單形式推售，另有12伙以招標形式推售。項目在昨晚截止認購，累積錄得3031票登記，以價單位推售143伙計，超額認購逾20倍。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，ONE INNOVALE致力將綠色生活及親大自然的體驗帶給住户，而INNOVALE 2期的會所Club Innovale，專設水耕農場，實踐集團的ESG理念。為達至Farm-to-table的效果，集團正與本港著名食府商議合作，務求讓住客享受米芝蓮級的食物及服務的同時，亦能與住客邁進新一代健康生活。

Wetland 3期擬本周新一輪銷售

市場另一焦點新盤新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，日前進行次輪銷售近沽清，發展商隨即加推價單第4號共39伙。據悉，發展商將在本周進行新一輪銷售，詳情今日公布。

[香港地產]

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