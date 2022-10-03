話你知：新盤首三季8370成交 9年同期新低

綜合市場資訊，第三季一手市場錄約3585宗成交，而今年首三季總體一手銷情約8370宗（即1月至9月），為2013年即一手住宅銷售新例實施當年、首三季同期錄約5635宗成交後，9年來的同期新低紀錄。

第三季整體新盤銷情錄約3585宗，其中以兩大龍頭發展商新地（0016）、恒地（0012）的新界西北區大型新盤，銷售表現最為標青。

新地恒地新界盤銷情最標青

新地旗下屯門兆康NOVO LAND系列，期內累售約1550伙及吸金近100億元，同系天水圍Wetland Seasons Bay第3期售約130伙及吸金近9億元。至於恒地粉嶺北ONE INNOVALE系列，則累售約840伙及吸金近40億元。

換言之，兩大發展商上述3個樓盤系列，於第3季內合共錄約2520宗成交，佔同期大市成交量3585宗的七成。

上季新盤銷量按季下挫逾6%

不過，第三季一手銷售量3585宗，卻比第二季（4月至6月）錄約3820宗，按季下跌逾6%，但相較今年第一季（1月至3月）即第五波疫情大爆發時，僅錄約965宗，則上升約2.7倍。

總括而言，2022年首三季（1月至9月），總體一手成交錄約8370宗，除比2021年同期錄約12,940宗按年下挫35%外，更屬2013年後、9年來的同期新低。