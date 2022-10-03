ONE INNOVALE第2期 累沽近285伙吸金14億

ONE INNOVALE-Bellevue昨日次輪推售155伙，其中143伙以價單形式發售，日前截收3031張入票，超額認購逾20倍，昨天共約47伙獲認購；而項目9月底開售至今累售近285伙，套現超過14.3億元。

Wetland 3期推80伙周四第3輪銷售

至於另一焦點新界新盤，新地（0016）旗下、已獲批入伙紙的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，累積售出130伙、即兩輪發價單開售的單位全告沽清後，新地上載新銷售安排，落實本周四（10月6日）進行第3輪銷售推出80伙，當中45伙以價單推售，餘下35伙招標。

值得留意，第三輪銷售不設大手客安排，並將於周三（5日）中午12時截票。

新地雷霆：經濟復蘇在望 增置業信心

新地副董事總經理雷霆表示，本港入境限制、社區隔離逐漸放寬，經濟復蘇在望，雖然美國聯儲局加息，惟本港按揭利率加幅輕微，加上金管局放寬壓力測試要求，相信可提升市民置業信心。

新地代理總經理胡致遠補充，是次45伙以價單形式發售單位，折實均呎14,516元，涵蓋1房至3房戶，折實價506.8萬至860.9萬元、折實呎價13,016至15,866元；至於35伙招標單位，涵蓋分層別墅單位、及分層特色戶。

胡續指，今批入場單位為第6B座2樓C6單位，實用面積349方呎，1房連儲物房間隔，折實價506.8萬元、實呎14,522元。