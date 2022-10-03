moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

ONE INNOVALE第2期 累沽近285伙吸金14億

【明報專訊】9月整體一手成交累積錄約610宗後，踏入10月，新盤交投市况暫未見明顯反彈。綜合市場資訊顯示，過去兩日市場僅錄約50宗一手成交，當中恒地（0012）旗下樓花期長約9個月的粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue（項目第2期），昨日以價單形式推售143伙，整批折實均呎14,972元，較首輪推售單位折實均呎14,623元高約2%，即日沽約47伙或約33%，屬過去兩日銷情最佳新盤。

ONE INNOVALE-Bellevue昨日次輪推售155伙，其中143伙以價單形式發售，日前截收3031張入票，超額認購逾20倍，昨天共約47伙獲認購；而項目9月底開售至今累售近285伙，套現超過14.3億元。

Wetland 3期推80伙周四第3輪銷售

至於另一焦點新界新盤，新地（0016）旗下、已獲批入伙紙的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，累積售出130伙、即兩輪發價單開售的單位全告沽清後，新地上載新銷售安排，落實本周四（10月6日）進行第3輪銷售推出80伙，當中45伙以價單推售，餘下35伙招標。

值得留意，第三輪銷售不設大手客安排，並將於周三（5日）中午12時截票。

新地雷霆：經濟復蘇在望 增置業信心

新地副董事總經理雷霆表示，本港入境限制、社區隔離逐漸放寬，經濟復蘇在望，雖然美國聯儲局加息，惟本港按揭利率加幅輕微，加上金管局放寬壓力測試要求，相信可提升市民置業信心。

新地代理總經理胡致遠補充，是次45伙以價單形式發售單位，折實均呎14,516元，涵蓋1房至3房戶，折實價506.8萬至860.9萬元、折實呎價13,016至15,866元；至於35伙招標單位，涵蓋分層別墅單位、及分層特色戶。

胡續指，今批入場單位為第6B座2樓C6單位，實用面積349方呎，1房連儲物房間隔，折實價506.8萬元、實呎14,522元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款