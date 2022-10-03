愛炫美4房2250萬沽 業主料損手121萬

美聯物業聯席區域經理鍾家豪表示，上述單位原業主於2017年10月以2253.5萬元一手購入，持貨5年，帳面已蝕3.5萬元；若計及其他雜項使費，料原業主或需實蝕逾121.7萬元或5.4%離場。

同類中層去年成交價高見2720萬

於2017年以樓花開售的愛炫美，2020年起額印稅SSD鬆綁，過去兩年沽貨的業主，一般帳面可獲利10%至30%。翻查資料，屋苑第3A座中層單位，實用面積、間隔與上述單位相同，景觀也相若，去年10月曾以2720萬元易手、實呎23,388元；原業主2017年以2276.2萬元一手購入，當時帳面獲利443.8萬元或近兩成。

屯門「龍牀盤」1房業主實蝕一成

同樣為半新盤的納米樓，樓價亦未見做好。祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門「龍牀盤」菁雋新錄低層9室成交，實用面積239方呎1房間隔，以330萬元易手、實呎13,808元；原業主2019年以351.9萬元一手購入，持貨滿3年，帳面已蝕21.9萬元；若計及使費，料原業主或需實蝕逾33萬元或近一成。

天水圍嘉湖山莊市况亦疲弱，再有單位呎價回落至不足1萬元。中原副區域營業董事伍耀祖指出，嘉湖山莊過去兩日僅錄約1宗成交，為賞湖居3座高層G室，實用面積548方呎3房間隔，以515萬元易手、實呎9398元；原業主2019年2月以472萬元買入單位，持貨逾3年，帳面賺43萬元或約9%。

綜合中原、美聯兩大代理行統計，過去周末兩日（10月1日至2日）十大指標屋苑錄約9至10宗成交，與上周持平；而中原數據指出，零成交屋苑包括鰂魚涌太古城和康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城等。

美孚2房業主555萬沽止賺 低市價8%

事實上，十大屋苑之一、荔枝角老牌屋苑美孚新邨，樓價亦見回落，較近年高位下挫約兩成半。美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨新錄7期茘灣道16號低層D室成交，實用面積464方呎2房間隔、望園景，原業主累減175萬元或24%，新近以555萬元易手、實呎11,961元。

吳志輝表示，上述單位做價較屋苑同類戶型市價低約8%，若與同類近年高位成交價約740萬元相比，上述新做價，則比高位回落185萬元或約25%。上述單位原業主早於1988年3月以約48萬元購入，持貨34年，帳面仍獲利507萬元，單位期內升值逾10倍。