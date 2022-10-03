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新地商場國慶假生意升逾兩成

【明報專訊】踏入10月，港府發放新一輪消費券，帶動本港市民消費意欲。事實上，隨着防疫、檢疫措施放寬及適逢國慶假期，新地（0016）代理執行董事馮秀炎表示，集團旗下15個主要商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣世貿中心、尖沙嘴新太陽廣場、元朗廣場和柴灣新翠商場等，推出不同促銷活動，推動國慶假期前夕連周末共3天，商場人流、生意額按年分別升逾20%。

馮秀炎認為，港府電子消費券第二輪發放，再迎來國慶假期，又適逢港府放寬回港及來港防疫檢疫條件，配合集團商場推出的新互動體驗及促銷活動，為零售市道帶來新動力。總結國慶假期前夕連周末合共3天（即9月30日至10月2日），集團15個主要商場的生意額、人流，皆較去年同期升逾20%，特別以電子影音、金飾及運動服飾最受惠。

電子影音金飾運動服飾最受惠

她續稱，集團旗下15個主要商場把握是次商機，動用1500萬元推廣費，顧客於指定電子消費券領取平台、再到有關商場消費，有機會賺取1800元優惠券，同時因應「0+3」放寬入境檢疫新安排，商場加推「賞你回港禮遇」，向海外入境人士，免費派發300元電子購物優惠券。由於聖誕節等節慶將來臨，預計第四季，新地商場人流生意表現將較第三季理想。

新地代理董事（銷售及租賃）鍾秀蓮亦表示，集團旗下另外12個主要商場，包括將軍澳東港城、北角匯、將軍澳PopWalk天晉滙、新蒲崗Mikiki等，斥資200萬元推出「消費券賞上賞」，於國慶周末錄得按年30%、20%的營業額和人流增長。

8月商舖買賣登記 量升價跌

另外，利嘉閣（工商舖）——商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，綜合土地註冊處資料，8月份全港共錄約99宗商舖買賣登記﹙具體反映7月交投市况﹚，較7月錄約95宗，按月升4宗或4%；同期商舖買賣登記金額，卻比7月錄逾30.05億元回落9%，錄27.21億元。

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