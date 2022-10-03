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東環交投跌 平均實呎挫5%

【明報專訊】雖然早前金管局下調物業按揭貸款利率的壓力測試要求，但暫時未有明顯剌激整體二手交投；其中東涌指標屋苑東環，交投續有放緩迹象，成交量由今年8月錄約9宗，下跌至9月（截至28日）錄約2宗，近期平均實呎約14352元，比8月錄約15108元，下跌約5%。代理估計，東環平均實呎將續跌，因新盤以低價開售，與屋苑單位相若甚至更廉宜，影響屋苑二手交投。

明報記者 文淑儀

2房685萬易手 業主料損手3%離場

綜合市場資訊，東環現時約有198個放盤；東涌物業董事吳碧珊表示，東環第5A座中層7室，實用面積484方呎2房間隔連儲物室間隔，以685萬元沽出，實呎14153元；原業主2019年5月以666萬元購入，於額印稅SSD鬆綁後沽出，帳面賺19萬元或約3%，但若連使費計，料實蝕約21萬元或約3%。

天鑄4房3500萬沽 扣除回贈料仍蝕6%

事實上，市場仍錄得蝕讓離場個案。利嘉閣首席聯席董事潘立信稱，何文田半新盤天鑄第8座中層C室，實用面積1410方呎、4房雙套連工人房間隔，外望球場公園景，以3500萬元易手，實呎24823元。

上述原業主2018年以4328.6萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕828.6萬元或約19%，惟原業主一手購入時享發展商之現金回贈涉約788萬元，扣除回贈、再計及其他使費後，料原業主實蝕約260萬元或約6%。

美聯首席助理聯席董事許志琼稱，將軍澳日出康城MALIBU第1A座頂層特色戶，實用面積453方呎，2房連197方呎天台，原業主去年叫價1200萬元，減價至855萬元售出，即累計減價345萬元或29%，實呎18874元；原業主2018年6月以925.7萬元一手購入，持貨4年多，帳面已蝕70.7萬元或7.6%；若連各項使費，估計實蝕約114萬元或約12%。

MALIBU天台特色戶減價近三成易手

居屋方面，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角居屋荔欣苑C座中層9室，屬實用面積429方呎的2房戶、望山景，原業主因為要移民，今年7月於居二市場叫價495萬元，減價40萬元或約8%後，以455萬元易手，實呎10606元；原業主2019年6月以522萬元未補價購入單位，持貨逾3年，於額印稅SSD鬆綁後放售，帳面已蝕67萬元或約13%，若連使費計，料實蝕約94萬元或約18%離場。

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