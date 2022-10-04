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嘉湖3房呎售8440元 跌回一年前價 美景2房移民盤405萬沽 青衣私宅今年低位

【明報專訊】雖然近日金管局降低壓力測試的息率要求，惟在加息陰霾持續影響下，二手市場湧現低價甚至蝕讓成交；其中「上車樂園」天水圍嘉湖山莊，有3房戶以460.8萬元易手，成交價重返2018年同類水平，成交實呎8440元，屬屋苑一年新低。另青衣美景花園有2房戶以405萬元售出，屬區內今年私宅新低價。業界分析指出，近日環球經濟動盪，股匯市場波動，料部分業主在股市損手或因移民，需急套現而低價出貨。

明報記者 文淑儀

中原地產分行經理曾慧敬稱，嘉湖山莊翠湖居2座低層D室，實用面積546方呎3房間隔，望街景，獲元朗區租客以460.8萬元承接，成交價「時光倒流」回到2018年同類單位水平，實呎8440元，亦屬屋苑逾一年新低，而對上新低呎價為去年2月錄得的8259元。

不過，上述單位原業主2010年12月以183.8萬元購入，持貨近12年，帳面仍獲利277萬元，單位期內升值約1.5倍。

另外，美聯物業助理聯席董事許奕俊表示，青衣老牌屋苑美景花園5座低層H室，實用面積329方呎兩房間隔，原業主因計劃移民放盤，獲用家以405萬元承接、實呎12,310元，成交價屬今年青衣私宅新低價。

單位原業主2000年1月以108.8萬元購入，持貨逾22年，帳面仍獲利296.2萬元或2.7倍。

海濱海景3房返5年前價

另代理消息稱，荃灣老牌屋苑海濱花園5座高層H室，實用面積579方呎3房間隔、望海景，以725萬元易手，較市價低約7%，重返2017年初屋苑同類單位成交價水平，實呎12,522元；原業主2013年3月以498萬元購入，帳面仍賺227萬元或約46%。

此外，美聯物業助理區域經理李杏儀透露，荃灣另一大型屋苑灣景花園第3座低層A室，實用面積610方呎3房1套間隔、望山景，原業主因要移民，以698萬元沽出單位，實呎11,443元；原業主2018年以760萬元購入，帳面蝕62萬元，若連使費計，料實蝕約107萬元或約14%。

灣景移民盤 業主蝕百萬沽

港島方面，中原地產分區營業經理盧宏基稱，西營盤半新盤瑧璈高層B室，實用面積700方呎3房間隔、享海景，新近以1638萬元售出、實呎23,400元，成交價低市價約一成；原業主2016年以1764.5萬元一手購入，帳面蝕126.5萬元，若計及一手購入時的回贈及其他使費，料仍實蝕約136萬元或約8%。

分析：股市損手或趕移民 業主急套現

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，近日二手市場持續錄得低價，甚至蝕讓個案，除因為整體樓市回調，不少業主看淡後市而沽貨外，環球經濟環境欠佳下，料部分業主在股票市場損手，或者有移民計劃，需要急沽單位套現，以致蝕讓成交增多。

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