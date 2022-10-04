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上月未補價資助房屋 104宗成交 按月跌兩成

【明報專訊】本港踏入加息周期之際，資助房屋成交量亦見回軟。據房委會最新公布數據顯示，9月未補價資助房屋(包括居屋和公屋)，暫錄104宗成交（屬臨時數據，下月中再修訂），較8月同期錄128宗(屬當時公布的臨時數據)，按月回落24宗或約19%。

可留意的是，8月全月成交量，房委會最新修訂為189宗，較原先公布128宗，多出61宗或約48%，與7月全月190宗水平相若。

尚文苑開放式呎價媲美私宅

不過，上月未補價資助房屋成交量雖回軟，惟不乏高價成交。資料顯示，荃灣居屋尚文苑錄得首宗二手成交，屋苑一個高層實用面積287方呎開放式戶，以380萬元易手、實呎13,240元，呎價與同區「居屋王」尚翠苑近月平均呎價約1.33萬元相若；若與私宅比較，較同區部分老牌屋苑如海濱花園、麗城花園等，近月二手均呎約1.1萬至1.2萬元為高。

尚文苑屬單幢項目、提供494伙，於2019年12月首度開售，至今仍未過3年額印（SSD）禁售期，意味是次單位原業主需付10%辣稅離場。

原業主料付辣稅 獲利仍豐

翻查資料，尚文苑同類開放式單位，分佈於各樓層3及4室；成交紀錄冊顯示，相關單位最高成交價於2020年6月錄得、為210.8萬元。

假設上述成交單位原業主以此最高價購入單位，持貨逾2年、扣除38萬元或10%的SSD稅款後，仍然獲利約131萬元或六成。

事實上，二手半新居屋盤受追捧，過往不少業主持貨不足3年，扣除SSD辣稅開支後，原業主仍賺錢離場； 如「居屋王」之一的長沙灣凱樂苑，今年4月有高層1房戶，以550萬元未補價易手、實呎近1.44萬元，呎價創屋苑未補價二手新高；原業主2019年以276.85萬元買入，持貨不足3年，扣除辣稅仍賺逾200萬元或約七成。

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