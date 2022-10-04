moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

緹山別墅5億沽 九龍屋苑洋房新高

【明報專訊】雖然新盤市場受息口上升、經濟下行等因素影響，惟市區豪宅仍錄大額成交；嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道緹山，透過招標售出項目面積最大，同時亦屬項目最後一幢別墅，成交價達5.08億元，料創九龍一手屋苑式洋房成交價新高。

據成交紀錄冊，是次緹山售出的別墅1號，實用面積7171方呎、採5房5套間隔，另設平台、花園、天台及3個車位，成交價5.08億元、實呎70,841元，成交價創項目新高，亦為九龍一手屋苑式洋房新高，買家採60天成交期。

5房設計呎價7萬 成交期60日

值得留意，別墅1號成交價雖創新高，呎價卻較毗鄰、景觀相若的別墅2號，於2020年5月新冠疫情爆發初期的成交呎價71,873元，略低1.5%。

緹山自2019年開售至今累售38伙，佔全盤45伙逾84%，套現總額逾63億元。

此外，華懋旗下西半山現樓大學閣，最新以招標售出第1座5樓B室，實用面積1584方呎、3房雙套間隔，成交價6000萬元，實呎37,879元；成交紀錄冊顯示，買家需於今年12月30日前完成交易，另享首20個月免息按揭貸款。

大學閣3房呎價近3.8萬

中小型單位方面，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue 新錄4宗成交，套現逾2140萬元；而項目累售288伙單位，套現逾14.6億元，新成交單位包括C座地下12室，實用面積207方呎開放式戶連84方呎花園，成交價411.9萬元、實呎19,899元；另3伙均為價單單位，實用面積228至438方呎、屬開放式及3房戶，成交價337.4萬至706.8萬元，實呎14,798至16,138元。

INNOVALE利奧坊特色戶成交

恒地同系已屆現樓的大角嘴利奧坊．曦岸，連錄2宗特色戶成交，單日吸金997萬元；當中第2座5樓K室，實用面積172方呎開放式戶連平台54方呎，成交價512萬元、實呎29,767元，創項目平台特色戶呎價新高。

綜合市場資訊，10月首3天整體新盤成交，累積錄約60宗。

林海山城56伙周五起招標

另希慎（0014）及香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，更新銷售安排，推出56伙（包含部分早前曾推出單位），於本周五（10月7日）起招標。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款