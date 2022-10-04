出售非核心物業 信和4188萬沽粉嶺地廠

月租8.9萬 租金回報2.5厘

上述物業登記買家為MT INVESTMENTS （HK） LIMITED，其註冊董事為莊小霈，為香港中華總商會選任會董，料購入作投資用途。

另資料顯示，瑞銀集團新近續租位處上環德輔道中189至195號李寶椿大廈的辦事處，共涉7層樓面，分別為13、15至17、25至27樓，面積合共66,822方呎，月租約428.62萬元，呎租約64元。

租期今年7月開始，租用4年至2026年6月底，年租金支出料約5143.47萬元，整個租期總租金支出達2億元。

瑞銀續租李寶椿大廈 月租428萬

翻查資料，瑞銀早於2006年11月起租用李寶椿大廈，當時租用8層物業，包括上述7層，及28樓全層，總面積76,373方呎，月租約244.4萬元，即呎租約32元，租期共7年8個月，原於2014年6月底屆滿；不過，瑞銀2013年旺市時提早續租，並增加租用至9.5層、共約9萬方呎樓面，月租約536.07萬元，呎租增加84%至約59元，至2018年屆滿及再續租，呎租再升至62元。

惟隨着疫情於2020年爆發，瑞銀2021年先後棄租兩層（1.9萬方呎樓面），呎租仍維持62元。

換言之，是次最新續租租金較上一份租約的呎租微增2元或3%。