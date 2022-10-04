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市建局榮光街項目 最高估值34億

【明報專訊】市建局旗下採「小區發展模式」規劃的土瓜灣重建（涉5個發展項目），早前已批出3個項目的發展權，最新推出的榮光街/崇安街項目，將於本周四（10月6日）截標，因應近期市况變化，項目最新估值介乎28.8億至34億元，較今年7月招標時的估值略低5%。

周四截標 料獲7至8份標書

華坊資深董事梁沛泓表示，項目是整個「小區發展」的邊緣位置，中高層單位料享啟德至鯉魚門一帶遠海景，因景觀較佳，日後賣樓收益如超過60億元，即相當於呎價2.58萬元，才須與市建局分紅，較早前已批出的3個發展項目，包括恒地（0012）、希慎（0014）及帝國合作的庇利街/榮光街項目；嘉里（0683）鴻福街/銀漢街項目；長實（1113）鴻福街、啟明街及榮光街的「四合一」重建項目、平均分紅門檻每呎約2.42萬元高。他續稱，現時本港樓市已下調，項目投資總金額不大，料可吸引發展商及財團參與，估計可接獲7至8份標書。

資料顯示，項目地盤面積為2876方呎，可建樓面約27.9萬方呎，規定單位實用面積最少300方呎，當中半數單位須不大於480方呎。項目設約4.6萬方呎商場，首5年由發展商和市建局持有，發展商佔七成、市建局佔三成，5年後可出售。綜合市場估計，項目估值約28.8億至34億元，即每方呎樓面地價約1.03萬至1.22萬元。

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