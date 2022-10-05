本地客撐九龍商廈 區內空置率微跌

尖沙嘴按月跌1.64個百分點

中原（工商舖）寫字樓部高級區域營業董事何淑貞表示，據中原（工商舖）統計，8月份九龍區整體指標商廈空置率錄得約11.73%，對比7月份回落0.36個百分點，按年則減低0.8個百分點，其中一線商業區尖沙嘴錄得明顯跌幅，由7月份約11.81%，下調1.64個百分點至約10.17%，惟對比去年同期表現仍遜色，較之前高出1.87個百分點。同時，尖東甲級商廈林立，該地段8月份寫字樓空置率錄得12.04%，按月減低0.7個百分點，按年對比則上升0.67個百分點。

九龍灣供應過剩 空置率難回落

何淑貞續稱，觀塘指標商廈空置率有所改善，最新錄得約9.56%，按月遞減0.21個百分點，按年跌幅達2.96個百分點。惟九龍灣因甲廈樓面供應過剩，九龍灣8月份空置率錄得約19.42%，比7月上升0.41個百分點，按年略微減少1.04個百分點，但未來數年續有大型寫字樓項目發展，相信區內商廈空置率短期內難以回落。