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第一城2房險守400萬大關 16年升值逾3倍

【明報專訊】十大屋苑之一的沙田第一城，踏入10月交投持續暢旺，至今首4日已錄約6宗成交，平均每日逾1宗買賣。美聯助理營業董事‍黃錦瀚表示，沙田第一城2房再錄400萬元成交，43座極低層B室，實用面積284方呎，2房間隔，以400萬元成交，實呎14,085元。原業主2006年96萬元買入，持貨約16年，帳面獲利304萬元或逾3倍。

太湖花園97貨480萬沽 25年升逾六成

大埔太湖花園本月錄得首宗成交。中原分行經理楊頌堯表示，太湖花園10座低層D室，實用面積440方呎，2房間隔，以480萬元易手，實呎10,909元。買家為用家，原業主1997年以293萬元購入，持貨約25年，帳面獲利約187萬元或約64%。

Genova 2房特色戶655萬沽 5年帳升5%

元朗半新盤Park YOHO Genova有特色戶業主持貨約5年近平手離場。美聯分行助理區域經理馮根明表示，Park YOHO Genova 30B座低層戶，實用面積約477方呎，連174平方呎平台，2房間隔，獲首置客以655萬元承接，實呎13,732元。原業主2017年8月624.7萬元一手購入，持貨逾5年，帳面獲利約30萬元或約5%，連使費計後料實際近平手離場。

縉城峰2房1300萬沽 5年蝕約30萬

至於罕有二手獲利的西營盤縉城峰，再錄連使費計蝕讓個案。中原分區營業經理柳志明表示，縉城峰1座高層E室，實用面積463方呎，2房間隔，望山景，以1300萬元易手，實呎28,078元。買家為用家，原業主2017年12月1250萬元買入，持貨近5年，帳面獲利50萬元或4%。不過若連使費計，料實蝕約30萬元或2.4%。

用家8010萬購貝沙灣相連戶

薄扶林貝沙灣有相連戶易手個案。中原豪宅分行高級分區經理黃家俊表示，貝沙灣1期6座極高層相連戶，實用面積2611方呎，原則6房雙套間隔，後改成4房雙套及書房間隔，享全海景，以8010萬元易手，實呎30,678元。

單位買家屬用家，原業主2011年5650萬元買入，持貨約11年，帳面獲利2360萬元或42%。

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