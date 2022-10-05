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帝御．星濤216呎開放式戶月租低見8500元

【明報專訊】近月入伙的屯門帝御．星濤，剛錄低價租賃成交。美聯分行市務經理陳曦聰表示，帝御．星濤1座中高層03室，實用面積約216方呎，開放式單位，望海景，獲年輕租客以月租8500元承租，實用呎租約39元。業主2020年11月以約352萬元一手購入，租金回報近3厘。

年輕客萬元租映御 預繳一年租涉12萬

此外，元朗映御罕錄租客預繳一年租金個案。中原地產副分區營業經理蘇哲熙表示，映御2座低層M室，實用面積308方呎，開放式間隔，近日獲一名年輕客以1萬元承租，並願意預繳一年租金涉約12萬元，實用呎租32.5元。業主2017年340萬元一手買入，租金回報約3.5厘。

至於近日錄得實呎低見不足9000元的天水圍嘉湖山莊，踏入10月持續錄得租賃成交。中原地產嘉湖第二分行分行經理何家樂表示，嘉湖山莊賞湖居3座高層E室，實用面積448方呎，2房間隔，享高層開揚景，遠望元朗一帶，獲家庭客以月租1.05萬元承租，實用呎租23.4元。業主早於2010年175萬元買入，租金回報7.2厘。

名鑄海景2房4.8萬租出 呎租51元

利嘉閣分行首席聯席董事池沅澂表示，尖沙嘴名鑄低層H室，實用面積約939方呎，2房套房連工人房間隔，望維港景及九龍公園景，單位以約4.8萬元租出，實用呎租約51.1元。業主2009年約2243萬元一手購入，租金回報約2.6厘。

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