跑馬地逸東軒住寓 享靜中帶旺

明報記者 文淑儀

攝影 劉焌陶

跑馬地屬傳統豪宅區，但對外公共交通亦方便，有巴士、電車及專線小巴往返不同地區，前往銅鑼灣車程只需約10分鐘。逸東軒住寓所處的藍塘道一帶有巴士站，住戶如想乘搭巴士前往銅鑼灣，可行至箕璉坊乘搭8X線城巴，快捷便利。

逸東軒住寓屬服務式住宅，全部單位只租不賣。今次介紹的4個示範單位，包括實用面積920方呎的尊優行政雙臥室套房，屬2房2套間隔，室內空間寬敞。該單位月租8萬餘元，呎租90元左右。

往銅鑼灣灣仔購物方便

客飯廳長形開則，飯廳放置六人深木色飯桌，客廳擺放一張淺色布藝梳化，並提供電視。牆上掛有兩幅藝術畫，增添優雅氛圍。廚房屬傳統梗廚設計，備煤氣煮食爐、蒸氣焗爐等家電爐具。

單位其中一個套房與客廳座向相同，同望跑馬地市區景；套房浴室設通風窗，有鏡櫃增加儲物空間，同時備有淋浴間和浴缸。主人套房則備有衣帽間，有充足空間供住戶擺放衣物。

第二個介紹的單位為實用面積537方呎雙臥室套房，同屬2房間隔，月租約5萬餘元。飯廳放置四人深木色長飯桌，客廳擺放梳化和電視，以紅色窗簾點綴，室內感覺明亮活潑。其中一間睡房與客廳座向相同，廚房同屬梗廚設計。

內籠間隔四正 家電齊備

1房單位方面，高級單臥室套房實用面積464方呎，屬「大1房」間隔，月租約4萬餘元。單位入口旁邊為廚房，配套家電齊全；廳區屬長形設計，掛上不同畫作增加藝術感。

至於實用面積382方呎的單臥室套房，屬逸東軒住寓的入門戶型，月租約3萬餘元。客飯廳分明，套房中央位置擺放雙人牀，左右兩側放置牀頭櫃，仍有足夠空間三邊上落牀。

會所設施包括健身室泳池

住客設施方面，逸東軒住寓會所提供健身室、戶外泳池等主要設施，方便住戶日常運動；項目另設有空中花園，讓住戶享受休閒空間，該處放置了梳化及桌子，可與三五知己在戶外暢聚。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]