長實呎價3522元奪大欖地 地價返6年前 中標價逾46億 可建130萬呎樓面

明報記者 甘潔瑩

值得留意，上述地皮今年4月流標時，地皮估值約73.35億至85億元、每方呎樓面地價約5600至6500元，若以現時的中標價計，即較半年前市場估值低37%至46%，比樓價跌幅還要深。翻查資料，長實在爆疫後積極參與投地，過去兩年多，先後中標4幅住宅官地、一個市建局項目，以及完成一個補地價項目（見表），涉269.32億元，換言之，逾207億元出售21 BORRETT ROAD餘貨，金額相等於上述6個項目約77%的地價總額。

中標呎價較半年前估值低逾三成

長實執行董事趙國雄稱，集團一直積極投地，是因為對香港地產市道前景極具信心，對是次投得地皮十分興奮，並稱由於地皮面積大、建築上有一定難度，且涉及單位數量較多，估計連同地價及發展費計，總投資額逾130億元。他認為，區內交通網絡和社區配套，會隨着鄰近項目陸續落成以及北部都會區的發展而變得更完善。

長實趙國雄：項目投資額料逾130億

另有測量師表示，地盤中央前方有一加油站，對設計有一定影響，加上地皮位於斜坡上，預計地盤平整及建築費用較高，故發展商出價較審慎。資料顯示，該項目地皮面積約36.28萬方呎，最高可建樓面約130.64萬方呎，按賣地章程，單位實用面積不可小於280方呎。美聯測量師行董事林子彬表示，地皮規模及投資額較大，加上近期樓市回調，料發展商出價趨審慎。他又稱，是次成功售出地皮，反映政府順應市場變化，按市况調整底價，亦可確保未來住宅供應量，預計項目以1房及2房戶為主，目標客為上車及小家庭戶。

長實昨日中標的青山公路大欖段限呎官地，鄰近永泰旗下OMA by the Sea、The Carmel等，最高可建樓面逾130萬方呎，今年4月曾流標，上月再度推出招標，上周五截標，共收到5份標書，全部以獨資入標，除長實外，新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）均曾於今年4月入標，當時嘉華（0173）有參戰，但今次則未有入標：中小型發展商佳明集團（1271）今次罕有與4大型發展商「拗手瓜」。

[香港地產]