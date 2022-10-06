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藍塘傲特色戶4150萬沽

【明報專訊】隨着金管局放寬物業按揭壓力測試要求，加上「0+3」入境檢疫實施下，將軍澳剛錄得近月罕見大額二手成交，其中藍塘傲一伙頂層特色戶，新近以4150萬元易手，成為今年將軍澳區內最大宗二手成交個案。

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，藍塘傲錄得本月首宗二手成交，位於2座頂層特色戶，實用面積1329方呎，連547方呎平台及508方呎天台，屬4房1套連工人套房間隔，向東南、望海景，以4150萬元沽出，實呎約31,226元。原業主2016年10月3427.3萬元一手購入，持貨約6年，帳面獲利722.7萬元或約21%。

青雅苑綠表2房

380萬沽 33年升13倍

有長情居屋業主沽貨，並大幅獲利離場。美聯市務經理陳偉健稱，青衣居屋青雅苑A座中層5室，實用面積489方呎，2房間隔，向東北、望海景，獲區內上車客在毋須按揭(俗稱「FULL PAY」)下，以380萬元綠表價承接，實呎約7771元。原業主1989年10月28萬元未補價向房委會一手購入，持貨約33年，帳面獲利352萬元或約13倍。

市場再有移民盤以低價沽出。區內代理稱，大埔中心4座中層H室，實用面積299方呎，2房間隔、望河景，原業主因移民，新近以422萬元沽出，較市價低一成，實呎約14,114元。不過原業主早於1995年11月以132萬元購入，持貨27年帳面獲利290萬元或逾2倍。

匯璽海景1房890萬沽

4年料實蝕近兩成

另有新晉屋苑再錄二手蝕讓個案。市場消息稱，南昌站匯璽5B座高層A室，實用面積357方呎，1房間隔，望海景，原業主今年6月叫價1000萬元，最新以890萬元售出，實呎24,930元，即累積減價110萬元或11%；原業主2018年以逾1018萬元一手購入，帳面蝕約128萬元或約12%，若連同使費及購入時發展商提供之現金回贈，料仍需實蝕約170萬元或17%。

[香港地產]

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