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葉創成：梁榮武：港高溫頻破頂 南區西貢較宜居

【明報專訊】天文台前天在尖沙嘴總部仍錄得最高氣溫33.5℃，打破1959年32.5℃的紀錄，成為自1884年有紀錄以來最熱的重陽節。本港氣象學家、天文台前助理台長梁榮武在專訪中指出，全球氣候暖化問題料持續，甚至在10多年後會引致較現時新冠疫情更嚴峻的挑戰，本港即使是福地亦難以獨善其身，故他建議港人在日常生活中積極減碳，而由於本港主要吹東風及南風，故此以位於東部的西貢及南部的港島南區比較宜居，在區內居住不單可以緩解高溫之苦，而且空氣質素亦較佳，梁的意見值得置業人士參考。

梁榮武指出，過去不少人一直相信本港是福地，不會受到全球氣候危機的重大不利影響，而近一兩年所發生的事，令部分人有新的體會，知道減碳以緩和氣候暖化的重要：「福地不一定永遠也是福地，尤其是本港在今年夏天真係熱到暈，例如今年7月屬歷來最熱的7月（編按：該月共有21日酷熱天氣、16日錄得34℃或以上氣溫，而錄得35℃或以上日子亦有10日），而今年9月13日最高氣溫達35.9℃，亦為有紀錄以來9月份的最高，這是很不尋常的，因為從數學角度去看，即使天氣紀錄早晚也會被打破，也不會被打破得如此頻繁，像今年一樣破完一項又再破一項。」

由於本港不少打工仔，例如地盤工人及街道清潔員需要在戶外工作，梁榮武相信，在今年酷熱天氣下，已增加不少入院的數字，甚至可能有人因此身故，形容這是一個無聲的殺手，而氣候暖化是此問題的肇因，認為必須得到重視。

赤柱淺水灣夏日迎南風 屬傳統豪宅區

同樣值得注意的是，氣候暖化亦會令空氣質素變差。梁榮武教路，要了解本港主要地區的空氣質素，可參考環保署每年公布的環境污染物數據；記者翻查環保署資料，去年本港主要地區空氣污染物的平均值，以東區為最低（平均值為2）、緊隨其後的是南區及將軍澳（平均值為3），均是空氣最乾淨的地區（見表）。

梁榮武強調，考慮本港主要地區中哪一區比較宜居，除選擇空氣污染物較低的地區外，亦要留意風向因素。他透露，位於南區的赤柱及淺水灣，是他心水之選：「本港夏天會吹南風，如果你夏天住在南區，你就食晒海洋吹過來的氣流，海洋好乾淨，污染程度肯定比內陸低好多，而本港藍天白雲的日子出現在夏天的機會亦最大。所以如果你住在南區，例如赤柱及淺水灣，梗係正啦，故此這亦是傳統豪宅區。」

西貢食正東風 沙田港島東亦佳

除了受惠南風的南區外，梁榮武認為亦可留意位於食正東風、位處將軍澳區的西貢，「本港每年只有三四個月是夏天吹南風，故大部分時間是吹東風，這樣的話，如果你住西貢就食正東風了，這些東風同樣是經海洋吹過來，同樣比較乾淨。」梁榮武續說，不止西貢，本港多個東部地區亦可享受到吹東風的風向優勢，包括東區及沙田區等。他亦強調，港人選擇在哪區居住，除了氣候及風向外，當然還有很多個人因素，例如交通及工作機會等：「有些人很鍾意住西貢，即使是住村屋也要住西貢，但這是有代價的，例如他們因此每日到市區上班下班來回便可能需要兩、三個小時，是否值得因人而異。」

格陵蘭大型冰塊若融化 海平面升或波及中環

比較有爭議的是，同樣位於本港東面的將軍澳是否宜居呢？梁榮武表示，十年八年前他曾到訪將軍澳，由於它是堆填區，空氣很差，形容是「臭到想嘔」，而將軍澳在1980年代中後期發展初期，英文名是「JUNK BAY」，可譯為「垃圾灣」，但他近年已甚少到訪將軍澳，因此難以評論。

跳出本港放眼全球，梁榮武指出，今年內地西南部省份面對大乾旱，而附近不遠的巴基斯坦則出現水災，歐洲同樣出現大乾旱，美國則被多年來最強的颱風侵襲，他認為均屬全球氣候暖化所致：「在氣候危機之下，極端天氣現象愈來愈頻密、愈來愈強，所以我們人類面對的挑戰亦愈來愈艱巨」。他形容，目前全球氣候危機愈來愈嚴峻，而一些很重要的臨界點（tipping point）在未來10多年隨時出現，例如，現時在格陵蘭西面有大型冰塊，若全球近年迅速暖化的趨勢持續，該冰塊有可能融化，屆時全球海平面將因此升高三、四米，相等於一層樓的高度，屆時本港中環及其他全球臨海地區亦有被波及的風險。

梁榮武強調，港人要在全球應對氣候暖化上出一分力，可以從本身減少二氧化碳排放開始：「從個人情况來說，老生常談便是慳電、什麼也慳啲使，套用我之前在天文台同事林超英說法，買衫便只買高質素、耐用的衫，一用便用10至20年。作為比較，雖然全球近年盛行網購，但網購的缺點是買家落單前未睇過實物、見商品賣相吸引便購買，結果往往入貨後發現不合用，故我認為大家在網購時要審慎，否則購買了無用的商品，在該商品製作的過程中便無辜辜使用了很多二氧化碳。購物要用得其所，對個人財務及保護地球也有好處。」

「除了精明購物之外，在挑選食物方面也可以幫助應對氣候變化，例如減少食牛肉及羊肉等紅肉，因為在養牛養羊的過程中，會帶來兩個問題，第一是排放比二氧化碳更勁的溫室氣體——甲烷，第二牠們需要食很多飼料才可長一斤肉，作為比較，食雞、雞蛋、豬、魚及菜便可減少這些問題，同樣亦可補充營養。」

明報記者 葉創成

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