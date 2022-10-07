moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

匯景2房失守700萬 重返5年前水平 GRAND MARINI首錄蝕讓 3房3年實蝕近一成

【明報專訊】二手樓價繼續尋底，向來抗跌力較強的鐵路上蓋物業亦錄低價成交。港鐵藍田站上蓋匯景花園，屋苑有2房單位繼早前低見700萬元後，最新有高層2房戶更失守700萬元大關，重返2017年屋苑樓價水平。此外，同樣位於鐵路站上蓋、將軍澳日出康城GRAND MARINI則錄首宗二手蝕讓個案，原業主持貨約3年，單位額印鬆綁後沽出，連使費計實蝕近一成。

明報記者 文淑儀

隨着業主議價空間進一步擴大，匯景花園本月交投步伐加快，踏入10月不足一周已錄3宗成交，料短期勢超上月全月5宗成交量。美林物業分行高級客戶經理林小燕表示，屋苑5座高層A室，實用面積537方呎，2房間隔、望開揚景，裝修企理，單位今年7月原以850萬元放售，累減170萬元或約兩成，最終以680萬元沽出，實呎約12,663元，較網上銀行估價低逾14%。不過原業主早於2009年310萬元購入，持貨約13年，帳面獲利370萬元或約1.2倍。屋苑日前以700萬元沽出的2房戶，位於3座中層B室，實用面積和間隔均與上址相同，不過今次成交價失守700萬元的單位位於高層，景觀相對更開揚，惟成交價較日前沽出的單位低20萬元或約3%。

此外，利嘉閣分行市務經理趙洛民稱，日出康城GRAND MARINI2A座中層C室，實用749方呎3房1套間隔、以望內園及樓景為主，獲用家以1030萬元承接，實呎13,751元。原業主2019年9月1068萬元一手買入，額印鬆綁後沽出，帳面蝕38萬元或約4%，若連使費計料實蝕約88萬元或9%。

海日灣1房525萬沽 逾3年實蝕5%

另外，中原地產分行經理徐家倫表示，大埔白石角海日灣2期10座高層N室，實用面積308方呎1房間隔，獲用家以525萬元承接，實呎約17,045元。原業主2019年6月以533.6萬元一手購入，持貨逾3年，額印鬆綁後轉手，帳面蝕讓約8.6萬元或約2%，若連使費計，料實蝕31萬元或約5%離場。

綠悠雅苑2房綠表「移民盤」610萬沽

青衣綠悠雅苑亦錄「移民盤」低價易手個案。美聯物業分行聯席區域經理樊志聰稱，綠悠雅苑2座高層A室，實用面積543方呎，2房間隔。原業主因移民，以610萬元未補價沽出，成交價重返2018年底同類水平，實呎約11,234元。原業主2013年4月以346.2萬元向房協一手未補價購入，去年以630萬元將物業轉手「甩名」，轉為其中1人名義，現未夠3年轉手，需繳涉30.5萬元辣稅，但以一手購入價計，帳面仍升值263.8萬元或約76%。

不過，大埔淺月灣卻錄得近年罕見的二手獲利個案。市場消息指出，淺月灣二期單號洋房，實用面積1425方呎3房1套間隔，附設私家花園。原業主因移民，故近日以1548萬元沽貨套現，實呎10,863元。原業主早於2001年8月以約662.8萬元一手購入，持貨逾21年，帳面獲利885.2萬元或逾1.3倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款