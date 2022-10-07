匯景2房失守700萬 重返5年前水平 GRAND MARINI首錄蝕讓 3房3年實蝕近一成

明報記者 文淑儀

隨着業主議價空間進一步擴大，匯景花園本月交投步伐加快，踏入10月不足一周已錄3宗成交，料短期勢超上月全月5宗成交量。美林物業分行高級客戶經理林小燕表示，屋苑5座高層A室，實用面積537方呎，2房間隔、望開揚景，裝修企理，單位今年7月原以850萬元放售，累減170萬元或約兩成，最終以680萬元沽出，實呎約12,663元，較網上銀行估價低逾14%。不過原業主早於2009年310萬元購入，持貨約13年，帳面獲利370萬元或約1.2倍。屋苑日前以700萬元沽出的2房戶，位於3座中層B室，實用面積和間隔均與上址相同，不過今次成交價失守700萬元的單位位於高層，景觀相對更開揚，惟成交價較日前沽出的單位低20萬元或約3%。

此外，利嘉閣分行市務經理趙洛民稱，日出康城GRAND MARINI2A座中層C室，實用749方呎3房1套間隔、以望內園及樓景為主，獲用家以1030萬元承接，實呎13,751元。原業主2019年9月1068萬元一手買入，額印鬆綁後沽出，帳面蝕38萬元或約4%，若連使費計料實蝕約88萬元或9%。

海日灣1房525萬沽 逾3年實蝕5%

另外，中原地產分行經理徐家倫表示，大埔白石角海日灣2期10座高層N室，實用面積308方呎1房間隔，獲用家以525萬元承接，實呎約17,045元。原業主2019年6月以533.6萬元一手購入，持貨逾3年，額印鬆綁後轉手，帳面蝕讓約8.6萬元或約2%，若連使費計，料實蝕31萬元或約5%離場。

綠悠雅苑2房綠表「移民盤」610萬沽

青衣綠悠雅苑亦錄「移民盤」低價易手個案。美聯物業分行聯席區域經理樊志聰稱，綠悠雅苑2座高層A室，實用面積543方呎，2房間隔。原業主因移民，以610萬元未補價沽出，成交價重返2018年底同類水平，實呎約11,234元。原業主2013年4月以346.2萬元向房協一手未補價購入，去年以630萬元將物業轉手「甩名」，轉為其中1人名義，現未夠3年轉手，需繳涉30.5萬元辣稅，但以一手購入價計，帳面仍升值263.8萬元或約76%。

不過，大埔淺月灣卻錄得近年罕見的二手獲利個案。市場消息指出，淺月灣二期單號洋房，實用面積1425方呎3房1套間隔，附設私家花園。原業主因移民，故近日以1548萬元沽貨套現，實呎10,863元。原業主早於2001年8月以約662.8萬元一手購入，持貨逾21年，帳面獲利885.2萬元或逾1.3倍。