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大眾銀行7200萬購屯門舖

【明報專訊】商舖價格回軟，有銀行趁機購入商舖自用。資料顯示，由富邦銀行持有的屯門啟民徑15號美恒樓地下11號商舖，面積約1000方呎，上月中以7200萬元易手，呎價約7.2萬元。買家為大眾銀行，是該行今年第二度入市。

今年共1.4億連掃兩舖

上述商舖由港基國際銀行早於1996年5月以1258萬元購入，及後改由富邦銀行持有，早前以9000萬元放售，因應市况而劈價1800萬元或20%後易手。富邦銀行雖然將該舖大幅劈價沽出，但因早年低價購入，持貨約26年，帳面獲利5942萬元或4.7倍。翻查資料，大眾銀行今年3月下旬，已斥資6850萬元購入油麻地彌敦道486至488號益南華廈地下A舖的自用舖，面積約1500方呎，呎價約4.57萬元，即半年內共斥逾1.4億元購入兩個民生商舖。

戴德梁行料「0+3」難即時吸引旅客

另外，戴德梁行香港商舖部、代理及管理服務主管及執行董事林應威稱，上季零售市道仍然疲弱，各區商舖空置率表現不一，銅鑼灣和中環的空置率已下降至疫情以來的低位，至5.3%和8.5%；而零售核心區尖沙嘴和旺角的空置率則分別微升至16.7%和12.5%。林應威預期，最新「0+3」入境檢疫安排未能即時吸引大量旅客訪港，反而刺激港人外遊，短期內對本地零售活動構成壓力；除非政府再推出更多利好零售市場政策，否則商舖租金到明年上半年後才能重拾動力。

戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝表示，由於寫字樓租金由2019年高位已累跌近三成，認為寫字樓租金難以再像疫情初期般大幅調整，相信第四季度租金跌幅有望收窄，並橫行一段時間，預計全年商廈租金跌幅介乎3%至5%。

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