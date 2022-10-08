moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

長實海韻軒酒店申改建1503伙住宅 4年前批重建110萬呎商廈 學者：住宅需求較大

【明報專訊】爆疫兩年多以來，先後擲逾260億元連掃5幅住宅地的長實（1113），繼早前將旗下馬鞍山及天水圍酒店申請改建住宅後，近期亦就紅磡海韻軒向城規會申請改建住宅及酒店項目，涉1503伙住宅及442個酒店房間，另設商店及服務行業和食肆等，總樓面逾120萬方呎。項目2018年已獲屋宇署批出商廈圖則，現變陣改建住宅。有學者認為，商廈供應過剩及空置率高，不容易獲吸納，住宅一直有實際用家需求，反映發展商仍看好住宅市場。

明報記者 甘潔瑩

自2020年初疫情爆發以來，部分發展商將旗下酒店改作住宅發展（見另稿），以長實最積極，先後將天水圍嘉湖海逸酒店、馬鞍山海澄軒兩間酒店申請改劃住宅（見表）。與毗鄰海灣軒海景酒店合成「雙子酒店」的海韻軒，是長實旗下4間家庭式酒店之一，共提供1980個房間，面積602至862方呎，分為2房及3房間隔，2006年開業，是區內具規模的服務式住宅。據長實早前向城規會遞交的文件顯示，海韻軒地盤面積約10.7萬方呎，擬以11.252倍發展，住宅部分7.497倍發展，擬改建成約1503個住宅單位及約442個酒店房間。

總樓面逾120萬呎

包括442酒店房

另發展商優化地下至2樓的佈局，包括住宅和酒店大堂、機電設施等後，擬議發展成一個約14.91萬方呎的公眾停車場，整個項目總樓面約120.38萬方呎。申請人表示，擬議發展計劃能在短期內提供約1503個住宅單位，與政府增加房屋土地供應的政策相符，住宅與酒店將設獨立的出入口、電梯大堂等，能夠將同一樓宇內的住宅及酒店用途分開，不構成協調問題，避免對將來住客造成滋擾。此外，申請人又稱，紅磡海濱的原定旅遊發展計劃從未實現，令尖沙嘴東部酒店中心區的擴展部分功能逐漸減弱，項目中有充足酒店房間供應，以應付旅業復蘇後的需求。

莊太量：

建住宅可沽貨套現

翻查資料，長實早年曾就海韻軒及海灣軒海景酒店，向屋宇署申請重建為商廈，其中海韻軒海景酒店2018年1月，獲屋宇署批出建築圖則，獲准建兩幢29層高的商廈，總樓面約110.73萬方呎，惟長實當時稱，未落實項目重建的時間表。及後改劃商廈的構想圖，亦在市場上流傳。

中文大學經濟學系副教授莊太量分析，疫情下商廈供應過剩及空置率高，反之住宅有實際需求，改建住宅可沽貨套現。同時，隨着經濟環境轉變，發展商或認為酒店項目無利可圖，選擇出售物業套現。

事實上，長實早在2013年曾將分拆上市酒店項目之一的葵涌雍澄軒酒店拆售，當時市傳海韻軒及海灣軒亦在拆售名單內，但最後受到證監會介入調查而取消出售計劃。當時長實執行董事趙國雄在取消交易後表示，出售雍澄軒沒有做錯，拆售沒有違契，亦沒有欺騙，亦沒跟政府對着幹，取消雍澄軒交易屬「以和為貴」的做法。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款