長實海韻軒酒店申改建1503伙住宅 4年前批重建110萬呎商廈 學者：住宅需求較大

明報記者 甘潔瑩

自2020年初疫情爆發以來，部分發展商將旗下酒店改作住宅發展（見另稿），以長實最積極，先後將天水圍嘉湖海逸酒店、馬鞍山海澄軒兩間酒店申請改劃住宅（見表）。與毗鄰海灣軒海景酒店合成「雙子酒店」的海韻軒，是長實旗下4間家庭式酒店之一，共提供1980個房間，面積602至862方呎，分為2房及3房間隔，2006年開業，是區內具規模的服務式住宅。據長實早前向城規會遞交的文件顯示，海韻軒地盤面積約10.7萬方呎，擬以11.252倍發展，住宅部分7.497倍發展，擬改建成約1503個住宅單位及約442個酒店房間。

總樓面逾120萬呎

包括442酒店房

另發展商優化地下至2樓的佈局，包括住宅和酒店大堂、機電設施等後，擬議發展成一個約14.91萬方呎的公眾停車場，整個項目總樓面約120.38萬方呎。申請人表示，擬議發展計劃能在短期內提供約1503個住宅單位，與政府增加房屋土地供應的政策相符，住宅與酒店將設獨立的出入口、電梯大堂等，能夠將同一樓宇內的住宅及酒店用途分開，不構成協調問題，避免對將來住客造成滋擾。此外，申請人又稱，紅磡海濱的原定旅遊發展計劃從未實現，令尖沙嘴東部酒店中心區的擴展部分功能逐漸減弱，項目中有充足酒店房間供應，以應付旅業復蘇後的需求。

莊太量：

建住宅可沽貨套現

翻查資料，長實早年曾就海韻軒及海灣軒海景酒店，向屋宇署申請重建為商廈，其中海韻軒海景酒店2018年1月，獲屋宇署批出建築圖則，獲准建兩幢29層高的商廈，總樓面約110.73萬方呎，惟長實當時稱，未落實項目重建的時間表。及後改劃商廈的構想圖，亦在市場上流傳。

中文大學經濟學系副教授莊太量分析，疫情下商廈供應過剩及空置率高，反之住宅有實際需求，改建住宅可沽貨套現。同時，隨着經濟環境轉變，發展商或認為酒店項目無利可圖，選擇出售物業套現。

事實上，長實早在2013年曾將分拆上市酒店項目之一的葵涌雍澄軒酒店拆售，當時市傳海韻軒及海灣軒亦在拆售名單內，但最後受到證監會介入調查而取消出售計劃。當時長實執行董事趙國雄在取消交易後表示，出售雍澄軒沒有做錯，拆售沒有違契，亦沒有欺騙，亦沒跟政府對着幹，取消雍澄軒交易屬「以和為貴」的做法。

[香港地產]